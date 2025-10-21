Menu
Renascença
  • Bola Branca 18h16
  • 21 out, 2025
Em Destaque
Félix da Costa reforça Alpine no Mundial de Resistência

21 out, 2025 - 11:43 • Inês Braga Sampaio com Lusa

Ligado à Jaguar na Fórmula E, o piloto português vai conduzir um hypercar, classe principal do Mundial de Endurance, com o grande objetivo a ser a vitória em Le Mans.

António Félix da Costa vai correr pela Alpine no Mundial de Resistência de 2026, confirmou a equipa esta terça-feira.

É o regresso do piloto português, de 34 anos, à disciplina, depois de ter vencido as 24 Horas de Le Mans e o titulo do Mundial de Endurance (WEC) na classe LMP2.

Ligado à Jaguar na Fórmula E, Félix da Costa vai conduzir um hypercar (classe principal do WEC) da Alpine, com o grande objetivo a ser a vitória em Le Mans.

“Finalmente posso confirmar que estou de regresso ao WEC. Nunca escondi que queria voltar a este campeonato em 2026, trabalhei muito e ganhei o meu espaço no mundo do endurance, com vitórias e títulos na classe LMP2, mas obviamente o meu sonho é vencer o WEC e as 24 horas de Le Mans”, afirma, citado pela sua assessoria.

Félix da Costa diz que “representar uma marca icónica como a Alpine é um motivo de grande alegria, mas também responsabilidade”, assumindo que “é um projeto que ano após ano tem evoluído”.

“A mentalidade da Alpine é totalmente vencedora, estamos alinhados, sabemos que temos muito trabalho pela frente, mas mal posso esperar por começar a trabalhar e preparar o ano 2026 no WEC. Vai ser um ano desafiante, em dois campeonatos, mas estou motivado para buscar vitórias e títulos tanto no WEC, como na Fórmula E”, refere.

O WEC vai ter oito corridas no próximo ano, com as 24 Horas de Le Mans a correrem-se a 13 e 14 de março, na quarta etapa, depois do arranque em Lusail, no Qatar, a 28 de março, com a conclusão marcada para 7 de novembro, no Bahrein.

Tópicos
