Button, ex-campeão de Fórmula 1, anuncia final de carreira

O britânico Jenson Button, campeão mundial de Fórmula 1 em 2009, confirmou que as 8 Horas do Bahrain vão ser a última prova da sua carreira profissional.

"Esta será a minha última corrida. Sempre gostei do Bahrain, acho que é uma pista divertida e vou aproveitá-la ao máximo, pois este será o fim da minha carreira profissional no desporto automóvel", disse Jenson Button à BBC Radio Somerset, acrescentando que decidiu não competir no Mundial de Resistência (WEC) do próximo ano.

Jenson Button, de 45 anos, estreou-se na Fórmula 1 em 2000 pela Williams e participou em 306 corridas -- o que faz dele o sexto piloto mais experiente da história da categoria -, além de ter conquistado 15 vitórias, 50 pódios e oito pole position.

"Gostei muito do tempo que passei com o Jota no WEC, mas a minha vida tornou-se muito agitada e não seria justo nem para a equipa nem para mim pensar que em 2026 terei tempo suficiente para isso", explicou o britânico.

Button viveu um momento memorável com a Brawn GP em 2009, uma história de conto de fadas que viu a equipa renascer das cinzas da antiga equipa Honda e conquistar os dois campeonatos na sua única temporada na F1.

"Os meus filhos têm quatro e seis anos, e quando se está uma semana fora, perde-se muita coisa. Esse tempo não volta. Sinto que perdi muita coisa nos últimos dois anos, o que não foi um problema, porque sabia que isso iria acontecer, mas não estou disposto a passar por isso novamente por mais uma temporada", disse.

Depois de deixar a Fórmula 1 no final da temporada de 2016 - com exceção de um regresso para uma única corrida em 2017 -, Button competiu em várias categorias, incluindo Super GT, carros desportivos e Extreme E, além de participar três vezes nas 24 Horas de Le Mans.

Nos últimos dois anos, Button competiu no Mundial de Resistência (WEC), mas o piloto anunciou que as 8 Horas do Bahrain - que se realizam em 8 de novembro -- marcarão o fim da sua carreira profissional no desporto automóvel, uma vez que pretende dedicar-se a outros projetos e passar mais tempo com a sua família.

Embora já não vá competir profissionalmente, Jeson Button espera continuar a conduzir os seus próprios carros clássicos ocasionalmente, apenas por diversão.

"Tenho carros clássicos que adoro conduzir e isso é entusiasmante para mim, porque são meus e adoro o aspeto mecânico", explicou o piloto britânico.