MotoGP

Miguel Oliveira e Pramac esperam “resultado para recordar” na despedida de Portimão

05 nov, 2025 - 18:18

Corrida está marcada para as 13h00 de domingo.

A Pramac Yamaha quer dar a Miguel Oliveira “um resultado para recordar para sempre” no Grande Prémio de Portimão em MotoGP.

"É tudo muito emocional, porque Portimão é um circuito muito especial para mim e correr em casa dá-me sempre uma motivação extra para render bem. Sabendo que esta pode ser a minha última corrida de MotoGP em frente aos meus adeptos torna este fim de semana ainda mais especial. Quero fazer as coisas bem, desfrutar e garantir que a equipa e os meus fãs desfrutam também", disse o piloto luso.

De recordar que, em 2020, Miguel Oliveira ganhou no circuito português e que, a partir do próximo ano, vai correr no campeonato de Superbikes.

"Será um fim de semana importante, especialmente para o Miguel, pois será a sua última corrida em frente aos seus adeptos no MotoGP. É um circuito onde ele já ganhou e, olhando às suas últimas performances, estou confiante que pode ter um fim de semana forte - que ele e a sua equipa merece. Gostava de lhe dar um resultado para ele recordar para sempre", referiu Gino Borsoi, Team Director da equipa.

A corrida está marcada para as 13h00 de domingo.

