Bezzechi com pole position, Miguel Oliveira sai do 19.º lugar

O piloto italiano Marco Bezzechi (Aprilia) conquistou a pole position para o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, 21.ª das 22 provas da temporada, enquanto o português Miguel Oliveira (Yamaha) partirá da 19.ª posição.

O piloto natural de Almada não conseguiu passar da primeira fase da qualificação (Q1), terminando a 1,208 segundos do mais rápido dessa fase, o francês Fábio Quartararo (Yamaha), que garantiu a passagem à Q2 juntamente com o australiano Jack Miller (Yamaha).

Oliveira terminou mesmo a 0,195 segundos do italiano Niccolò Bulega (Ducati), habitual piloto de Superbikes que foi chamado a substituir o espanhol Marc Márquez (Ducati), ausente devido a lesão.

Na Q2, o mais rápido acabou por ser Marco Bezzechi, com o tempo de 1.37,556 minutos, batendo o espanhol Pedro Acosta (KTM) por 0,150 segundos, com Fábio Quartararo (Yamaha) a ficar em terceiro, a 0,304.

Seguem-se o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que larga do quarto lugar da grelha, e o espanhol Alex Márquez (Ducati), em quinto. O mais novo dos irmãos Márquez sofreu uma queda a dois minutos do final da sessão e já não conseguiu lutar pela pole.

Desta forma, Bezzechi tornou-se no sétimo piloto diferente a garantir o primeiro lugar da grelha de partida do GP de Portugal, disputado em Portimão.

Com estes resultados, Marc Márquez venceu o prémio da BMW para o melhor piloto em qualificação esta temporada.

Também continua a ser de Marc Márquez o recorde do circuito algarvio, com o tempo de 1.37,226 minutos, que lhe valeu a pole position em 2023.