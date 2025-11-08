F1. Lando Norris garante pole position para o GP de São Paulo

Lando Norris vai arrancar da pole position para o Grande Prémio de São Paulo de F1. O piloto da McLaren foi novamente o mais rápido na qualificação, e vai ter Kimi Antonelli (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari) a separá-lo do colega de equipa e maior ameaça ao título, Oscar Piastri. Max Verstappen, o outro candidato ao título, foi a surpresa da qualificação, mas não pelas razões habituais. Num fim de semana em que a Red Bull não consegue acertar com a afinação do carro, o tetracampeão foi eliminado logo na primeira fase, a Q1, ficando no 16.º lugar — o piloto e a equipa soaram perplexos, nas comunicações via rádio, pela incapacidade do carro no circuito de Interlagos. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Sem nada a perder, e a correr o risco de sair de São Paulo demasiado longe da liderança do Mundial de pilotos para o quinto título ser uma hipótese realista, Verstappen e a Red Bull têm todos os incentivos para usar a opção 'nuclear': retirar o carro do parque fechado e arrancar das boxes. Como as regras do parque fechado (ou 'parc fermé') impede mudanças ao carro entre qualificação e corrida, essa decisão dá liberdade para mudar tudo, inclusive montar componentes novos no motor, além dos limites dos regulamentos (a penalização tem efeito quase nulo depois de uma qualificação fraca). Resta saber se têm alguma ideia de uma mudança que produza o efeito desejado, tendo confessado mudar muito após a corrida sprint.

Já Lando Norris continua com resposta para tudo o que vem dos adversários. Neste caso, teve de responder a uma armadilha criada por ele mesmo: um erro na primeira volta na Q3 deixou-o em décimo no fim da primeira tentativa, uma "pressão desnecessária" (como o próprio disse depois da sessão). Na última hipótese, respondeu com a volta mais rápida, ainda antes de Oscar Piastri começar a volta que o colocou em quarto. O piloto mais próximo de Norris no Brasil tem sido Kimi Antonelli — o italiano vai arrancar de segundo, posição em que ficou na corrida sprint, depois de ameaçar a liderança do McLaren. Charles Leclerc conseguiu juntar tudo o que precisava para chegar a terceiro, momentos depois de estar prestes a ser eliminado na Q2 (segunda sessão da qualificação) — espada sobre a qual o colega da Ferrari, Lewis Hamilton, caiu novamente. Oliver Bearman acabou vítima da evolução da pista, qualificando-se em 8.º depois de mostrar muita velocidade — e ser até o mais rápido na Q2. Discreta, a Racing Bulls voltou a pôr Isack Hadjar e Liam Lawson na Q3, colocando-se novamente em vantagem para a luta com a Williams e as outras equipas do meio da tabela.