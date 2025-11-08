Ouvir
Lando Norris alarga vantagem no campeonato com vitória em sprint no Brasil. Piastri desiste

08 nov, 2025 - 15:08 • João Pedro Quesado

Chuva voltou a baralhar as contas na F1, com Piastri e Verstappen a perder terreno. Bortoleto, a 'jogar' em casa, saiu ileso de um violento acidente na última volta. Qualificação para o Grande Prémio começa às 18h.

A+ / A-

Lando Norris venceu, este sábado, a corrida sprint do Grande Prémio de São Paulo de F1, no Brasil. O britânico da McLaren alargou a vantagem no campeonato para nove pontos, graças à desistência de Oscar Piastri. Kimi Antonelli e George Russell, da Mercedes, terminaram em segundo e terceiro lugar.

A chuva voltou a ser personagem de uma corrida no circuito de Interlagos. Apesar de não ser tanta como prevista, molhou o alcatrão paulista na medida suficiente para ter um papel e baralhar as contas.

Depois de um arranque comedido de quase todos os pilotos, Lando Norris foi segurando a liderança, perseguido por Kimi Antonelli e Oscar Piastri. Na sétima volta, à procura de se aproximar do segundo lugar, Piastri alargou demasiado a trajetória a sair da segunda curva, pisando um pouco de água no corretor. Essa água foi suficiente para a traseira do carro deslizar, um movimento que o australiano já não conseguiu parar em direção à barreira.

Com Nico Hulkenberg (Sauber) e Franco Colapinto (Alpine) a cometerem o mesmo erro — talvez ajudados por água que, segundo Antonelli, foi Lando Norris a atirar para a pista quando alargou a trajetória —, o diretor de corrida, o português Rui Marques, optou por mostrar a bandeira vermelha.

A corrida sprint retomou com uma partida lançada, e Lando Norris manteve-se na liderança, enquanto George Russell aproveitou as condições mistas, com várias manchas de água espalhadas pela pista, para subir a terceiro. Já Max Verstappen, que não tem estado satisfeito no Red Bull em Interlagos, escorregou e quase teve de cortar a segunda curva para se manter em corrida.

Quem vai ser campeão da F1? Como Norris, Piastri, Verstappen e até Russell podem vencer em 2025

Fórmula 1

Quem vai ser campeão da F1? Como Norris, Piastri, Verstappen e até Russell podem vencer em 2025

A McLaren prefere repetir 2007 e perder o título a(...)

A vontade de Antonelli vencer não foi suficiente para tirar Norris do primeiro lugar. O jovem italiano da Mercedes utilizou bem os pneus macios que escolheu, colando-se ao McLaren na frente na primeira parte da volta, mas Lando Norris tinha a seu favor a superioridade da McLaren no segundo setor — uma sequência de curvas de média e baixa velocidade — e fugia sempre o suficiente para ter segurança na reta da meta.

As 24 voltas da corrida sprint foram marcadas por outro acidente, já no fim. A tentar ultrapassar Alexander Albon (Williams), Gabriel Bortoleto (Sauber) arriscou demasiado na primeira curva para a aderência existente. Como resultado, foi cuspido contra o muro das boxes, sendo depois lançado para a barreira de pneus na primeira curva — à qual chegou a voar devido à inclinação do terreno. Bortoleto saiu ileso do acidente.

O resultado da corrida sprint ajuda Lando Norris a pôr a liderança no campeonato, face a Oscar Piastri, além da diferença entre um primeiro e um segundo lugar (que é de sete pontos). Além disso, colocou mais distância sobre Max Verstappen, que perdeu três pontos e ficou com menos uma ocasião para anular a diferença.

As equipas e pilotos avançam agora para a qualificação para o Grande Prémio, às 18h (de Portugal continental). A dimensão do acidente de Bortoleto pode significar danos no chassis, o que tornaria a participação na qualificação praticamente impossível. Também a McLaren tem de perceber se há danos no carro de Oscar Piastri.

Resultado - corrida sprint GP São Paulo

  1. Lando Norris (McLaren) +8 pontos
  2. Kimi Antonelli (Mercedes) +7 pontos
  3. George Russell (Mercedes) +6 pontos
  4. Max Verstappen (Red Bull) +5 pontos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) +4 pontos
  6. Fernando Alonso (Aston Martin) +3 pontos
  7. Lewis Hamilton (Ferrari) +2 pontos
  8. Pierre Gasly (Alpine) +1 ponto
  9. Lance Stroll (Aston Martin)
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  11. Esteban Ocon (Haas)
  12. Ollie Bearman (Haas)
  13. Liam Lawson (Racing Bulls)
  14. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  15. Carlos Sainz (Williams)
  16. Nico Hulkenberg (Sauber)
  17. Alex Albon (Williams)
