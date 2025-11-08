Lando Norris alarga vantagem no campeonato com vitória em sprint no Brasil. Piastri desiste

Lando Norris venceu, este sábado, a corrida sprint do Grande Prémio de São Paulo de F1, no Brasil. O britânico da McLaren alargou a vantagem no campeonato para nove pontos, graças à desistência de Oscar Piastri. Kimi Antonelli e George Russell, da Mercedes, terminaram em segundo e terceiro lugar. A chuva voltou a ser personagem de uma corrida no circuito de Interlagos. Apesar de não ser tanta como prevista, molhou o alcatrão paulista na medida suficiente para ter um papel e baralhar as contas. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Depois de um arranque comedido de quase todos os pilotos, Lando Norris foi segurando a liderança, perseguido por Kimi Antonelli e Oscar Piastri. Na sétima volta, à procura de se aproximar do segundo lugar, Piastri alargou demasiado a trajetória a sair da segunda curva, pisando um pouco de água no corretor. Essa água foi suficiente para a traseira do carro deslizar, um movimento que o australiano já não conseguiu parar em direção à barreira.

Com Nico Hulkenberg (Sauber) e Franco Colapinto (Alpine) a cometerem o mesmo erro — talvez ajudados por água que, segundo Antonelli, foi Lando Norris a atirar para a pista quando alargou a trajetória —, o diretor de corrida, o português Rui Marques, optou por mostrar a bandeira vermelha. A corrida sprint retomou com uma partida lançada, e Lando Norris manteve-se na liderança, enquanto George Russell aproveitou as condições mistas, com várias manchas de água espalhadas pela pista, para subir a terceiro. Já Max Verstappen, que não tem estado satisfeito no Red Bull em Interlagos, escorregou e quase teve de cortar a segunda curva para se manter em corrida.

A vontade de Antonelli vencer não foi suficiente para tirar Norris do primeiro lugar. O jovem italiano da Mercedes utilizou bem os pneus macios que escolheu, colando-se ao McLaren na frente na primeira parte da volta, mas Lando Norris tinha a seu favor a superioridade da McLaren no segundo setor — uma sequência de curvas de média e baixa velocidade — e fugia sempre o suficiente para ter segurança na reta da meta. As 24 voltas da corrida sprint foram marcadas por outro acidente, já no fim. A tentar ultrapassar Alexander Albon (Williams), Gabriel Bortoleto (Sauber) arriscou demasiado na primeira curva para a aderência existente. Como resultado, foi cuspido contra o muro das boxes, sendo depois lançado para a barreira de pneus na primeira curva — à qual chegou a voar devido à inclinação do terreno. Bortoleto saiu ileso do acidente.

O resultado da corrida sprint ajuda Lando Norris a pôr a liderança no campeonato, face a Oscar Piastri, além da diferença entre um primeiro e um segundo lugar (que é de sete pontos). Além disso, colocou mais distância sobre Max Verstappen, que perdeu três pontos e ficou com menos uma ocasião para anular a diferença.