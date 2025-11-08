Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 07 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

MotoGP

Miguel Oliveira espera “terminar nos pontos” em Portimão

08 nov, 2025 - 18:11 • Lusa

Corrida está marcada para as 13h00 deste domingo.

A+ / A-

O piloto Miguel Oliveira (Yamaha) quer "terminar dentro dos pontos" é o objetivo para a corrida de MotoGP, no domingo, em Portimão, embora reconheça a "tarefa difícil" face à falta de aderência traseira da mota.

"A corrida sprint foi um pouco melhor do que a qualificação, mas a dificuldade continua lá ao nível da fraca aderência na parte traseira da mota", disse o piloto luso aos jornalistas no final da corrida, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão.

Miguel Oliveira terminou a corrida sprint na 16.ª posição, depois de perder uma posição na última volta para o italo-brasileiro Franco Morbidelli (Ducati), terminando a 15,289 segundos do vencedor, o espanhol Alex Márquez (Ducati).

Para o piloto natural de Almada, a classificação na sprint "abre boas perspetivas" para a corrida principal, marcada para domingo, às 13H, apesar de "se saber desde sexta-feira que o problema [de aderência] da mota ia ser muito difícil de resolver".

"Agora temos de continuar com uma perspetiva positiva para domingo e acredito, realisticamente que um bom resultado seria chegar dentro dos pontos [nove primeiros] e, por isso, vamos fazer de tudo para cumprir o objetivo", assegurou.

Segundo o piloto português, a afinação da mota para a corrida de domingo "não é uma ciência exata, mas algo se pode fazer" para melhorar.

Miguel Oliveira confidenciou que o fim de semana "tem sido emocionante" com o apoio dos adeptos, não tendo conseguido "ficar à margem das emoções" dos milhares de apoiantes.

"É impossível não ficar emocionado ou ficar indiferente a todo o carinho que as pessoas demonstram. Só pelo simples facto de eu estar na grelha, para eles já é um motivo de estar comigo", realçou.

O luso afirmou que o apoio dos milhares de portugueses "dá força para fazer melhor, e com a ajuda da mota as coisas são capazes de correr bem".

O Grande Prémio de Portugal a decorrer no AIA marca a despedida dos adeptos lusos de Miguel Oliveira do MotoGP, o único piloto português a competir na categoria e que vai rumar às Superbikes.

Oliveira tem 115 corridas disputadas em MotoGP, somando cinco triunfos (Estíria, Algarve, Catalunha, Indonésia e Tailândia), sete pódios e uma pole position, alcançada no ano da vitória em Portimão (2020), uma corrida sem público devido à pandemia de covid-19.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 07 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)