Lando Norris vence F1 no Brasil e dispara na liderança do Mundial

Lando Norris venceu este domingo o Grande Prémio de São Paulo de F1, alcançando um fim de semana perfeito. Kimi Antonelli segurou o segundo lugar para a Mercedes e Max Verstappen terminou em terceiro, apesar do arranque a partir das boxes e de um furo nas primeiras voltas. O britânico da McLaren conseguiu a pole position e a vitória na corrida sprint e no Grande Prémio. Sem ameaça dos outros candidatos ao título, a vantagem no campeonato de pilotos aumentou exponencialmente este fim de semana: de um ponto para 24 face a Oscar Piastri, e de 36 para 49 face a Max Verstappen.

"Não sei de onde é que este veio". a frase é de Kimi Antonelli sobre Max Verstappen, nas entrevistas logo após a corrida. A história deste domingo é a recuperação do tetracampeão. Se em 2024 a chuva o ajudou a subir de 17.º para primeiro, desta vez não houve chuva para ajudar. A Red Bull optou, como era de esperar, por fazer o neerlandês arrancar das boxes, alterando a afinação e montando um novo motor, e enquanto a recuperação começou bem, foi interrompida logo nas primeiras voltas, devido a um furo que o obrigou a trocar de pneus. O furo deveu-se, indiretamente, à audácia de Oscar Piastri nas primeiras voltas. Gabriel Bortoleto desistiu na primeira volta, encostado por Lance Stroll ao limite da pista, o que provocou a primeira neutralização da corrida com o Safety Car.

No recomeço, Piastri, no quarto lugar, arriscou para limitar os danos no campeonato, procurando ultrapassar Kimi Antonelli e Charles Leclerc. Mas o ataque pelo interior da primeira curva acabou em toque no Mercedes, o que atirou Antonelli contra o Ferrari, destruindo a suspensão dianteira do monegasco. Piastri ficou então em segundo, e pareceu pronto a atacar o colega da McLaren — o que acabou por não acontecer. Mas os comissários decidiram que a audácia seria punida com 10 segundos de penalização. Para ser inatacável, o racional da decisão não poderá incluir a consequência da manobra, mas o certo é que a penalização deixou o australiano sem hipótese de chegar ao pódio, terminando em quinto, atrás de George Russell. Voltando a Verstappen: após a primeira ida às boxes, devido ao furo, o Red Bull estava em 16.º lugar na volta 9. No final da volta 22, Verstappen estava no 4.º lugar, fruto de sete ultrapassagens e das trocas de pneus de outros pilotos. Verstappen voltou a trocar de pneus na volta 34, caindo para 12.º. Mas o bom andamento serviu para, na volta 50, após Lando Norris trocar de pneus pela segunda vez, o piloto da Red Bull chegar à liderança. Aí, parecia possível ir até ao fim com os mesmos pneus, aproveitando as baixas temperaturas em São Paulo, mas a equipa jogou pelo seguro para evitar um desastre, montando pneus macios na volta 54.