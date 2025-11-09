Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 07 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Fórmula 1

Lando Norris vence F1 no Brasil e dispara na liderança do Mundial

09 nov, 2025 - 18:39 • João Pedro Quesado

Max Verstappen voltou a dar uma aula de pilotagem em Interlagos, enquanto Oscar Piastri foi penalizado. Fórmula 1 regressa em Las Vegas de 20 a 22 de novembro, começando a série das três últimas corridas da temporada.

A+ / A-

Lando Norris venceu este domingo o Grande Prémio de São Paulo de F1, alcançando um fim de semana perfeito. Kimi Antonelli segurou o segundo lugar para a Mercedes e Max Verstappen terminou em terceiro, apesar do arranque a partir das boxes e de um furo nas primeiras voltas.

O britânico da McLaren conseguiu a pole position e a vitória na corrida sprint e no Grande Prémio. Sem ameaça dos outros candidatos ao título, a vantagem no campeonato de pilotos aumentou exponencialmente este fim de semana: de um ponto para 24 face a Oscar Piastri, e de 36 para 49 face a Max Verstappen.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"Não sei de onde é que este veio". a frase é de Kimi Antonelli sobre Max Verstappen, nas entrevistas logo após a corrida. A história deste domingo é a recuperação do tetracampeão.

Se em 2024 a chuva o ajudou a subir de 17.º para primeiro, desta vez não houve chuva para ajudar. A Red Bull optou, como era de esperar, por fazer o neerlandês arrancar das boxes, alterando a afinação e montando um novo motor, e enquanto a recuperação começou bem, foi interrompida logo nas primeiras voltas, devido a um furo que o obrigou a trocar de pneus.

O furo deveu-se, indiretamente, à audácia de Oscar Piastri nas primeiras voltas. Gabriel Bortoleto desistiu na primeira volta, encostado por Lance Stroll ao limite da pista, o que provocou a primeira neutralização da corrida com o Safety Car.

No recomeço, Piastri, no quarto lugar, arriscou para limitar os danos no campeonato, procurando ultrapassar Kimi Antonelli e Charles Leclerc. Mas o ataque pelo interior da primeira curva acabou em toque no Mercedes, o que atirou Antonelli contra o Ferrari, destruindo a suspensão dianteira do monegasco.

Piastri ficou então em segundo, e pareceu pronto a atacar o colega da McLaren — o que acabou por não acontecer. Mas os comissários decidiram que a audácia seria punida com 10 segundos de penalização. Para ser inatacável, o racional da decisão não poderá incluir a consequência da manobra, mas o certo é que a penalização deixou o australiano sem hipótese de chegar ao pódio, terminando em quinto, atrás de George Russell.

Voltando a Verstappen: após a primeira ida às boxes, devido ao furo, o Red Bull estava em 16.º lugar na volta 9. No final da volta 22, Verstappen estava no 4.º lugar, fruto de sete ultrapassagens e das trocas de pneus de outros pilotos.

Verstappen voltou a trocar de pneus na volta 34, caindo para 12.º. Mas o bom andamento serviu para, na volta 50, após Lando Norris trocar de pneus pela segunda vez, o piloto da Red Bull chegar à liderança. Aí, parecia possível ir até ao fim com os mesmos pneus, aproveitando as baixas temperaturas em São Paulo, mas a equipa jogou pelo seguro para evitar um desastre, montando pneus macios na volta 54.

Quem vai ser campeão da F1? Como Norris, Piastri, Verstappen e até Russell podem vencer em 2025

Fórmula 1

Quem vai ser campeão da F1? Como Norris, Piastri, Verstappen e até Russell podem vencer em 2025

A McLaren prefere repetir 2007 e perder o título a(...)

Max Verstappen saiu ao ataque, ultrapassando George Russell para o terceiro lugar na volta 63, após eliminar uma desvantagem de sete segundos. O segundo lugar ainda pareceu possível, mais ainda por um pequeno erro de Antonelli a meio da última volta, mas não houve ultrapassagem em cima da meta.

Oliver Bearman foi o melhor dos outros. O jovem britânico da Haas superou os Racing Bulls de Liam Lawson e Isack Hadjar com melhor andamento, uma estratégia melhor e várias ultrapassagens importantes para ganhar tempo.

A corrida foi muito renhida no meio do pelotão. Tanto que apenas seis segundos separaram o 7.º lugar (Lawson) do 16.º lugar (Stroll). Na luta pelo quinto lugar do campeonato, a Williams foi a mais prejudicada, não pontuando enquanto a Racing Bulls conseguiu somar dez pontos.

A F1 segue agora para as últimas corridas da temporada de 2025. Depois de um último fim de semana de descanso, pilotos e equipas seguem para o GP de Las Vegas, entre 20 e 22 de novembro. O GP do Qatar (com corrida sprint) está marcado para 28 a 30 de novembro, e o GP de Abu Dhabi, o final da temporada, para 5 a 7 de dezembro.

Resultado GP São Paulo

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Kimi Antonelli (Mercedes) +10.3s
  3. Max Verstappen (Red Bull) +10.7s
  4. George Russell (Mercedes) +15.2s
  5. Oscar Piastri (McLaren) +15.7s
  6. Oliver Bearman (Haas) +29.6s
  7. Liam Lawson (Racing Bulls) +52.6s
  8. Isack Hadjar (Racing Bulls) +52.8s
  9. Nico Hulkenberg (Sauber) +53.3s
  10. Pierre Gasly (Alpine) +53.9s
  11. Alexander Albon (Williams) +54.1s
  12. Esteban Ocon (Haas) +54.6s
  13. Carlos Sainz (Williams) +55.4s
  14. Fernando Alonso (Aston Martin) +55.7s
  15. Franco Colapinto (Alpine) +57.7s
  16. Lance Stroll (Aston Martin) +58.2s
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull) +69.1s
  18. Lewis Hamilton (Ferrari) [Não terminou]
  19. Charles Leclerc (Ferrari) [Não terminou]
  20. Gabriel Bortoleto (Sauber) [Não terminou]
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 07 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)