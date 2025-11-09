Lando Norris vence F1 no Brasil e dispara na liderança do Mundial

09 nov, 2025 - 18:39 • João Pedro Quesado
Lando Norris venceu este domingo o Grande Prémio de São Paulo de F1, alcançando um fim de semana perfeito. Kimi Antonelli segurou o segundo lugar para a Mercedes e Max Verstappen terminou em terceiro, apesar do arranque a partir das boxes e de um furo nas primeiras voltas.
O britânico da McLaren conseguiu a pole position e a vitória na corrida sprint e no Grande Prémio. Sem ameaça dos outros candidatos ao título, a vantagem no campeonato de pilotos aumentou exponencialmente este fim de semana: de um ponto para 24 face a Oscar Piastri, e de 36 para 49 face a Max Verstappen.
"Não sei de onde é que este veio". a frase é de Kimi Antonelli sobre Max Verstappen, nas entrevistas logo após a corrida. A história deste domingo é a recuperação do tetracampeão.
Se em 2024 a chuva o ajudou a subir de 17.º para primeiro, desta vez não houve chuva para ajudar. A Red Bull optou, como era de esperar, por fazer o neerlandês arrancar das boxes, alterando a afinação e montando um novo motor, e enquanto a recuperação começou bem, foi interrompida logo nas primeiras voltas, devido a um furo que o obrigou a trocar de pneus.
O furo deveu-se, indiretamente, à audácia de Oscar Piastri nas primeiras voltas. Gabriel Bortoleto desistiu na primeira volta, encostado por Lance Stroll ao limite da pista, o que provocou a primeira neutralização da corrida com o Safety Car.
No recomeço, Piastri, no quarto lugar, arriscou para limitar os danos no campeonato, procurando ultrapassar Kimi Antonelli e Charles Leclerc. Mas o ataque pelo interior da primeira curva acabou em toque no Mercedes, o que atirou Antonelli contra o Ferrari, destruindo a suspensão dianteira do monegasco.
Piastri ficou então em segundo, e pareceu pronto a atacar o colega da McLaren — o que acabou por não acontecer. Mas os comissários decidiram que a audácia seria punida com 10 segundos de penalização. Para ser inatacável, o racional da decisão não poderá incluir a consequência da manobra, mas o certo é que a penalização deixou o australiano sem hipótese de chegar ao pódio, terminando em quinto, atrás de George Russell.
Voltando a Verstappen: após a primeira ida às boxes, devido ao furo, o Red Bull estava em 16.º lugar na volta 9. No final da volta 22, Verstappen estava no 4.º lugar, fruto de sete ultrapassagens e das trocas de pneus de outros pilotos.
Verstappen voltou a trocar de pneus na volta 34, caindo para 12.º. Mas o bom andamento serviu para, na volta 50, após Lando Norris trocar de pneus pela segunda vez, o piloto da Red Bull chegar à liderança. Aí, parecia possível ir até ao fim com os mesmos pneus, aproveitando as baixas temperaturas em São Paulo, mas a equipa jogou pelo seguro para evitar um desastre, montando pneus macios na volta 54.
Fórmula 1
Max Verstappen saiu ao ataque, ultrapassando George Russell para o terceiro lugar na volta 63, após eliminar uma desvantagem de sete segundos. O segundo lugar ainda pareceu possível, mais ainda por um pequeno erro de Antonelli a meio da última volta, mas não houve ultrapassagem em cima da meta.
Oliver Bearman foi o melhor dos outros. O jovem britânico da Haas superou os Racing Bulls de Liam Lawson e Isack Hadjar com melhor andamento, uma estratégia melhor e várias ultrapassagens importantes para ganhar tempo.
A corrida foi muito renhida no meio do pelotão. Tanto que apenas seis segundos separaram o 7.º lugar (Lawson) do 16.º lugar (Stroll). Na luta pelo quinto lugar do campeonato, a Williams foi a mais prejudicada, não pontuando enquanto a Racing Bulls conseguiu somar dez pontos.
A F1 segue agora para as últimas corridas da temporada de 2025. Depois de um último fim de semana de descanso, pilotos e equipas seguem para o GP de Las Vegas, entre 20 e 22 de novembro. O GP do Qatar (com corrida sprint) está marcado para 28 a 30 de novembro, e o GP de Abu Dhabi, o final da temporada, para 5 a 7 de dezembro.