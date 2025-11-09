Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 07 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Grande Prémio de Portugal de MotoGP

Miguel Oliveira homenageado antes da despedida do público luso

09 nov, 2025 - 14:40 • Lusa

O "falcão" disputa a sua sétima temporada no MotoGP, tendo já prevista a passagem para o Mundial de Superbikes (de motas derivadas de série) a partir de 2026, com a BMW.

A+ / A-

O português Miguel Oliveira (Yamaha) foi homenageado, este domingo, antes da sua última corrida no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, em Portimão, onde o público luso aclamou muito o "falcão" em jeito de agradecimento.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Antes de rumar ao campeonato de Superbikes em 2026, o piloto de Almada recebeu uma forte ovação por parte dos fãs e dos pilotos na reta da meta do Autódromo Internacional do Algarve, palco desta 21.ª e penúltima ronda da temporada da categoria "rainha" do motociclismo de velocidade.

O "falcão" disputa a sua sétima temporada no MotoGP, tendo já prevista a passagem para o Mundial de Superbikes (de motas derivadas de série) a partir de 2026, com a BMW, e contou com a presença da mulher e da filha no "gride" para o saudarem e lhe entregarem a bandeira nacional portuguesa.

Miguel Oliveira homenageado antes da despedida do público luso. Foto: Jose Sena Goulao/Lusa
Miguel Oliveira homenageado antes da despedida do público luso. Foto: Jose Sena Goulao/Lusa
Miguel Oliveira homenageado antes da despedida do público luso. Foto: Jose Sena Goulao/Lusa
Miguel Oliveira homenageado antes da despedida do público luso. Foto: Jose Sena Goulao/Lusa
Miguel Oliveira homenageado antes da despedida do público luso. Foto: Jose Sena Goulao/Lusa
Miguel Oliveira homenageado antes da despedida do público luso. Foto: Jose Sena Goulao/Lusa
Miguel Oliveira homenageado antes da despedida do público luso. Foto: Jose Sena Goulao/Lusa
Miguel Oliveira homenageado antes da despedida do público luso. Foto: Jose Sena Goulao/Lusa

A cerimónia começou com a descida de vários paraquedistas, que envergaram a bandeira lusa, abrindo caminho para a entrada na pista de uma enorme Caravela Portuguesa.

O piloto luso partiu do 19.º lugar da grelha de partida, ao ter falhado no sábado a passagem à segunda fase da qualificação, enquanto o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) largou da pole position.

Oliveira já leva 116 corridas disputadas em MotoGP, contando cinco triunfos (Estíria, Algarve, Catalunha, Indonésia e Tailândia), sete pódios e uma pole position, precisamente no ano da vitória em Portimão, em 2020.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 07 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)