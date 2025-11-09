Miguel Oliveira homenageado antes da despedida do público luso

O português Miguel Oliveira (Yamaha) foi homenageado, este domingo, antes da sua última corrida no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, em Portimão, onde o público luso aclamou muito o "falcão" em jeito de agradecimento.

Antes de rumar ao campeonato de Superbikes em 2026, o piloto de Almada recebeu uma forte ovação por parte dos fãs e dos pilotos na reta da meta do Autódromo Internacional do Algarve, palco desta 21.ª e penúltima ronda da temporada da categoria "rainha" do motociclismo de velocidade.

O "falcão" disputa a sua sétima temporada no MotoGP, tendo já prevista a passagem para o Mundial de Superbikes (de motas derivadas de série) a partir de 2026, com a BMW, e contou com a presença da mulher e da filha no "gride" para o saudarem e lhe entregarem a bandeira nacional portuguesa.