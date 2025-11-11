Ferrari volta aos maus hábitos. Presidente dá recado aos pilotos: "Falem menos"

Se o provérbio "onde há fumo, há fogo" tiver um fundo de verdade, então os sinais dados pelo presidente da Ferrari esta segunda-feira podem ser prova de um incêndio complicado em Maranello. Depois de mais um mau fim de semana na F1, John Elkann apontou aos pilotos, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, pedindo para reduzirem as críticas à equipa. "Se olharmos para o campeonato de Fórmula 1 podemos dizer que, por um lado, temos os nossos mecânicos, que estão basicamente a ganhar o campeonato com a sua performance e tudo o que tem sido feito nas paragens nas boxes", disse Elkann aos jornalistas num evento dos próximos Jogos Olímpicos de Inverno, descrevendo a corrida no Brasil como "uma grande desilusão". "Se olharmos para os nossos engenheiros, não há dúvida que o carro melhorou. Se olharmos para o resto, não está à altura", avisou, antes do raspanete: "Certamente temos pilotos para quem é importante que se concentrem em conduzir e falem menos, porque ainda temos corridas importantes à frente e chegar ao segundo lugar não é impossível".

Ferrari cai para quarto No GP de São Paulo, Charles Leclerc desistiu com a suspensão partida, vítima de estar no lugar errado à hora errada quando Kimi Antonelli foi tocado por Oscar Piastri na primeira curva. Lewis Hamilton desistiu com outros danos no carro devido a toques na primeira volta. Foi a segunda dupla desistência da Ferrari nesta temporada, juntando-se à do GP dos Países Baixos — em que Hamilton teve um acidente devido a um erro dele próprio, e Leclerc foi (outra vez) atingido por Antonelli. A Scuderia tem ainda a vergonha de ter sofrido uma dupla desqualificação, no GP da China — o desgaste excessivo do fundo do carro era o sintoma de um carro com problemas de projeto desde a nascença.

Os problemas no Brasil atiraram a Ferrari de segundo para quarto no campeonato de construtores, atrás da Mercedes e da Red Bull — que, com Max Verstappen, é, na realidade, uma equipa de carro único. A Ferrari está 36 pontos atrás da Mercedes e seis atrás da Red Bull, com três corridas para o fim do campeonato. Ao mesmo tempo, a Ferrari mostrou ser capaz de vencer noutras paragens. A equipa foi campeã do Mundial de Resistência pela primeira vez desde 1972 (só voltou ao campeonato em 2023), depois de vencer as 24 Horas de Le Mans nos últimos três anos. "Não há dúvida que o carro melhorou". Será? Elkann tem razão quando se refere aos mecânicos. Há muito um problema da Ferrari na F1, as trocas de pneus passaram, este ano, a ser consistentes, raramente ficando acima dos 2,5 segundos. A Ferrari não tem tido as paragens de pneus mais rápidas, mas estas deixaram de ser uma fonte permanente de ansiedade. Contudo, é bastante questionável que o carro tenha melhorado. A introdução de uma nova suspensão traseira — cuja intenção era permitir manter o carro mais tempo na altura ótima ao solo sem arriscar tanto desgaste do fundo, que também foi alterado — não transformou a temporada. Novas asas dianteiras da Mercedes e Red Bull deram mais competitividade a essas equipas, e a Ferrari não vence desde outubro de 2024.

A Ferrari tem oscilado entre segunda e quarta equipa mais rápida, ficando logo atrás da McLaren em pistas cujas características lhe permitem ter o carro mais próximo do solo, ou onde a carga aerodinâmica (que é muito influenciada por essa proximidade) é menos importante. O traço comum das corridas da Ferrari em 2025 é ouvir a equipa a pedir aos pilotos para fazer "LiCo", o acrónimo de "lift and coast — levantar o pé umas centenas de metros antes do momento habitual de travagem —, para poupar o fundo do carro. Obviamente, essa decisão rouba performance nas corridas. Recado arrisca o maior ativo da Ferrari: Leclerc Elkann não disse apenas para os pilotos falarem menos. Usou também a vitória no Mundial de Resistência para afirmar que "quando a Ferrari está unida", vence (apesar de os dois campeonatos terem exigências muito diferentes). A implicação, portanto, é que essa união não existe na F1. O aviso é críptico. Provavelmente, apenas a própria equipa percebe o verdadeiro significado destas palavras. Mas Elkann fez mais para criar uma imagem de desunião que qualquer outro episódio na equipa nos últimos anos.

Nada disto será bem visto por Leclerc. O monegasco, eleito pelos adeptos da equipa como "o predestinado", continua a colocar o carro em lugares que o carro não merece (principalmente em qualificação). Mas a Ferrari dificilmente tem tido um carro capaz de vencer em duas temporadas consecutivas — o fim de 2024 prometia um bom 2025, mas as esperanças esfumaram-se rapidamente. Na Scuderia desde 2019, a questão para Leclerc já é se não está a desperdiçar a carreira com a equipa que viu vencer tudo na infância, mas que desde aí tem tido dificuldades — o último título de pilotos da Ferrari foi em 2007, e o de pilotos foi em 2008. Se o carro de 2026 não for competitivo, não será difícil ver o piloto de 28 anos a procurar melhores paragens para 2027. Hamilton, uma escolha cara defendida pelo próprio John Elkann, já teve momentos positivos — a vitória na corrida sprint na China foi o melhor —, mas descreveu o primeiro ano na Ferrari como um "pesadelo" em pista, de forma geral. Mensagem difícil de perceber O que quis Elkann dizer? Estão os pilotos a falar demasiado sobre as dificuldades da equipa? Será a mensagem que criticar a Ferrari não ajuda? Que não estão a fazer um bom trabalho? Hamilton tem sido muito feroz nas críticas que faz a si mesmo — chegou a chamar-se de "inútil". Mas falou publicamente, no verão, de documentos que enviou à equipa, a sugerir mudanças. Será esse o problema para Elkann? E como vai agora Frédéric Vasseur, o diretor de equipa, que teve o contrato renovado este ano, reagir isto? Depois de escapar a questões sobre as frustrações de Leclerc e Hamilton com o carro e algumas decisões em corrida, vai conseguir fazer diplomacia com o aviso de Elkann?