Toto Wolff e o caminho para o sucesso: "Queremos ganhar hoje, mas temos de pensar no depois de amanhã"

Toto Wolff, CEO e chefe da equipa de Fórmula 1 da Mercedes, realça a importância de pensar a longo prazo quando se lidera uma grande marca, sem descurar a necessidade de vencer e obter resultados.

"Queremos ganhar hoje, mas temos de pensar no depois de amanhã. Temos de nos manter fiéis à visão a longo prazo", afirma Toto Wolff, numa conversa com o Chief Marketing Officer da empresa Qualcomm, na Web Summit Lisboa 2025, esta terça-feira.

Wolff sublinha que tudo o que faz, seja na equipa de F1, em concreto, ou como diretor dos desportos motorizados da Mercedes, em geral, é guiado pela necessidade de "proteger a marca e preservar os seus valores".

"Preciso de pensar no que o senhor Mercedes [Carl Benz, na verdade] diria e não no que o Toto diria. Isso ajuda-me a manter-me mais próximo dos valores da marca. Acredito no longo prazo: nas relações a longo prazo e no sucesso a longo prazo. Temos de ter uma perspetiva de longo prazo; isto não é a política, em que tens de pensar no que é preciso fazer nos próximos dois anos para seres reeleito daqui a quatro. Quando passar o testemunho para a próxima geração, quero poder dizer 'eu fiz a minha parte na história do desporto motorizado da Mercedes'", sustenta.

Na dúvida, em quem confiar? No humano ou nos dados?

A verdade é que, na pista e fora dela, "o cronómetro nunca pára" e o objetivo da Mercedes é sempre ser mais rápida. Para isso, tem de se apoiar em dois "sensores": o humano e a máquina.

"A Fórmula 1 é inteiramente dados. É um negócio de engenharia com a complicação de que tens um ser humano no carro, para grande transtorno dos engenheiros", graceja, acrescentando que se diz que "a fraqueza nos carros senta-se atrás do volante e do motor, porque não podes modulá-lo, tem dias bons e dias maus, ou está de mau ou bom humor".

Toto Wolff vê-se como um "tradutor" entre a mentalidade dos engenheiros e a sensibilidade do piloto.

"O engenheiro apoia-se em todas as variáveis de dados que temos, e num carro de Fórmula 1 temos cerca de 500 sensores que fornecem informação em tempo real, que precisa de ser dissecada e analisada também em tempo real. Do outro lado, o humano no carro, que vai sentir coisas diferentes", explica.