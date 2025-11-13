Ouvir
Sede da Alpine assaltada e lança rumor sobre espionagem industrial

13 nov, 2025 - 11:46 • Eduardo Soares da Silva

A fábrica em Viry-Châtillon já não é utilizada para o desenvolvimento do carro de Fórmula 1. Assalto durou cerca de cinco minutos.

A+ / A-

A sede da equipa de Fórmula 1 Alpine foi invadida na noite de quarta-feira e, segundo o jornal "Le Parisien", existem suspeitas de espionagem industrial.

De acordo com a publicação, dois indivíduos forçaram entrada na sede em Viry-Châtillon, nos arredores de Paris, por volta das dez da noite. Partiram um vidro e conseguiram aceder ao espaço através da entrada principal.

Os dois assaltantes não ficaram muito tempo na fábrica e tinham um alvo identificado: foram diretos ao andar onde estão localizados os escritórios da direção.

Várias portas foram arrombadas e o local foi vasculhado, mas nada foi roubado. "Não levaram nada, está tudo bem e não existiam funcionários na sede por essa hora", afirma uma fonte da Alpine ao mesmo jornal francês.

Os assaltantes estão ainda em fuga e estão a ser analisadas as imagens de videovigilância e uma impressão digital encontrada no local. O "Le Parisien" escreve que está sob investigação a possibilidade de espionagem industrial.

Segundo o "L'Équipe", o espaço em Viry-Châtillon já não é utilizado para o desenvolvimento do carro para a temporada de 2026, uma vez que a Alpine passará a utilizar motores Mercedes a partir do próximo ano e grande parte da equipa já deixou a equipa.

