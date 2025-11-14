F1. Antigo patrão de Mourinho veio a Lisboa prometer "a maior reviravolta da história do desporto”

O antigo CEO do Manchester United e do Chelsea, Peter Kenyon, descreveu na Web Summit os desafios de revitalizar equipas históricas no futebol e na Fórmula 1, sublinhando que a Williams, onde agora trabalha como conselheiro, está “numa viagem de regresso ao topo” e que o impacto tecnológico — incluindo a inteligência artificial — será decisivo. O britânico esteve nos clubes mencionados em períodos marcantes e afirmou que a gestão de equipas de elite permanece guiada pelos mesmos princípios, independentemente da modalidade. “Para a Williams ter sucesso, para o Manchester United ter sucesso… é o mesmo. O líder tem de estar no topo do jogo”, disse, referindo-se ao diretor da Williams, James Vowles, e comparando a sua importância à de treinadores como José Mourinho ou Alex Ferguson. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Agora que vive as entranhas do circo da F1, Kenyon explicou também que a sua equipa está empenhada em recuperar o estatuto de campeã mundial, apoiada por um investimento sólido e numa transformação profunda. “Estamos numa viagem, e é a viagem de regresso ao topo”, afirmou. O dirigente acredita mesmo que, quando a Williams voltar a vencer, será “a maior reviravolta da história do desporto”. Kenyon destacou ainda que a Fórmula 1 vive hoje em dia uma expansão global sem precedentes, impulsionada por novas audiências. “Acho que é o desporto global”, disse, sublinhando o impacto de "Drive to Survive", da Netflix, e da entrada da tecnologia no desempenho das equipas. “O nosso novo programa empresarial, a IA, será um fator importantíssimo para o nosso sucesso.” Ao comparar a cultura da Fórmula 1 com o futebol, Kenyon considerou que este continua a ser “absolutamente tribal”, com uma paixão singular entre adeptos. Já a Fórmula 1, apesar de mais global e diversificada, mantém um grau de exigência único para os pilotos. “Estes são os melhores atletas nos seus respetivos desportos. A sua capacidade de absorver informação e reagir é fenomenal”, sublinhou.