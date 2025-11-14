Há 27 portugueses inscritos no Rali Dakar 2026

14 nov, 2025 - 21:14
A edição de 2026 do Rali Dakar de todo-o-terreno terá oito mil quilómetros de extensão, 4.901 deles cronometrados, e conta com pelo menos 27 portugueses inscritos nas várias categorias.
A prova disputa-se pelo sétimo ano consecutivo na Arábia Saudita, mas a organização, a cargo da Amaury Sport Organization (ASO), deixou cair este ano a passagem pelo deserto do Empty Quarter e a etapa maratona de 48 horas.
A edição do próximo ano disputa-se de 3 a 17 de janeiro e terá 13 etapas e um prólogo, com partida e chegada em Yanbu, sendo o dia de descanso em Riade.
Entre os portugueses, João Ferreira (Toyota Hilux), novamente com Filipe Palmeiro como navegador, lidera as ambições, ao integrar a equipa oficial da marca nipónica com o objetivo de melhorar o oitavo posto conseguido em 2025.
Ainda nos automóveis participa Maria Gameiro (Mini), navegada pela espanhola Rosa Romero.
Nas motas, são quatro os concorrentes lusos: Bruno Santos (Husqvarna), Nuno Silva (KTM), Martim Silva (Honda), campeão nacional em 2024, e Pedro Pinheiro (KTM).
Nos veículos ligeiros, na categoria Challenger, participam Pedro Gonçalves/Hugo Magalhães (BBR Sport), Luís Portela Morais/David Megre (Minimotor) e Rui Carneiro (GRally).
Nos SSV, a 'armada' lusa está entre as favoritos à vitória, com a dupla campeã mundial Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Polaris).
Nesta categoria correm ainda Gonçalo Guerreiro/Maykel Justo (Polaris), João Monteiro/Nuno Morais (Can Am), o veterano Hélder Rodrigues/Gonçalo Reis (Polaris), que já leva 12 participações, além de João Dias/Daniel Jordão (Polaris), Bruno Martins/Eurico Adão (Polaris), Rui Silva/Francisco Albuquerque (Polaris) e João Ré, navegador do saudita Saleh Saleh.
Nos camiões está inscrito o navegador Paulo Oliveira, que faz equipa com Alberto Herrero e Mario Sastre.
O australiano Daniel Sanders (KTM) parte como favorito à vitória nas motas, ele que se sagrou campeão mundial no Rally Raid Portugal, enquanto que nos carros se destacam a participação do saudita Yazeed Al-Rahji (Toyota Hilux), vencedor da edição deste ano, do espanhol Carlos Sainz (Ford Raptor) e do francês Sébastien Loeb (Dacia Sandero).