MotoGP

Miguel Oliveira com 21.º tempo em Valência

14 nov, 2025 - 19:04

O espanhol Pedro Acosta foi o mais rápido do dia.

O piloto português Miguel Oliveira (Yamaha) terminou em 21.º lugar nos treinos cronometrados do Grande Prémio da Comunidade Valenciana de MotoGP, 22.ª e última ronda da temporada.

O piloto natural de Almada, que se despede da categoria rainha do Mundial de Velocidade nesta prova - no próximo ano muda-se para o Mundial de Superbikes - fez a sua melhor volta em 1.30,304 minutos, terminando a 1,064 segundos do mais rápido, o espanhol Pedro Acosta (KTM).

O italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) foi segundo, a 0,053 de Acosta, com o italo-brasileiro Franco Morbidelli (Ducati) em terceiro, a 0,185.

Desta forma, Miguel Oliveira falhou o apuramento direto para a segunda fase da qualificação (Q2), tendo de disputar, primeiro, a Q1, onde se apuram os dois mais rápidos para a fase seguinte.

Esta prova marca o regresso do campeão em título, o espanhol Jorge Martin (Aprilia) à competição, após o grave acidente sofrido no GP do Qatar.

De fora continua o também espanhol Marc Márquez (Ducati), virtual campeão de 2025 desde o GP do Japão.

Continua a ser substituído pelo italiano Niccolò Bulega (Ducati), piloto do Mundial de Superbikes, que já o substituiu no GP de Portugal da semana passada, em Portimão.

Hoje, nos treinos cronometrados, foi o último classificado.

Já na sessão matinal, de treinos livres, Oliveira foi 22.º classificado, numa sessão dominada pelo australiano Jack Miller (Yamaha), companheiro de equipa do piloto português, de 30 anos.

Sábado disputam-se as duas fases da sessão de qualificação e a corrida sprint.

