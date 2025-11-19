Ouvir
  19 nov, 2025
  • 19 nov, 2025
McLaren do último título de Ayrton Senna vai a leilão por pelo menos 10 milhões

19 nov, 2025 - 14:20 • João Pedro Quesado

Carro utilizado por Senna na única vitória no GP do Brasil era da McLaren até 2020. É o único carro com um motor V12 a vencer um campeonato de F1.

O McLaren com que Ayrton Senna venceu o seu terceiro e último título de campeão mundial de Fórmula 1, em 1991, vai a leilão em dezembro. O preço está entre os 10,5 e os 13 milhões de euros.

O McLaren MP4-6 venceu oito corridas em 1991, sete pelas mãos de Senna e uma por Gerhard Berger. Entre as vitórias do brasileiro está a primeira e única vitória em 'casa', no Grande Prémio do Brasil, em São Paulo — vitória conquistada com o chassis que vai a leilão, o número 1.

O carro era propriedade da McLaren até 2020, ano em que a equipa vendeu uma grande quantidade de ativos para compensar as perdas financeiras durante a pandemia. O novo dono colocou o monolugar agora à venda, através da casa de leilões RM Sotheby's.

McLaren MP4-6 de Ayrton Senna em 1991. Foto: RM Sotheby
Este McLaren, descrito como "obra de arte da engenharia", é o único carro com um motor V12 a vencer um campeonato de F1 — doze cilindros, seis de cada lado, em formato de V. Marcou ainda o fim do domínio da McLaren, a equipa mais bem sucedida na F1 a partir de meados da década de 1980: a seguir viria a inovação tecnológica da Williams.

O preço de pelo menos 10 milhões de euros não compra apenas o carro de Ayrton Senna. Incluídos estão ainda os equipamentos necessários à operação: o motor de arranque externo, a torre de água, o preparador de combustível e o pré-aquecedor do motor.

