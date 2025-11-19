McLaren do último título de Ayrton Senna vai a leilão por pelo menos 10 milhões

O McLaren com que Ayrton Senna venceu o seu terceiro e último título de campeão mundial de Fórmula 1, em 1991, vai a leilão em dezembro. O preço está entre os 10,5 e os 13 milhões de euros.

O McLaren MP4-6 venceu oito corridas em 1991, sete pelas mãos de Senna e uma por Gerhard Berger. Entre as vitórias do brasileiro está a primeira e única vitória em 'casa', no Grande Prémio do Brasil, em São Paulo — vitória conquistada com o chassis que vai a leilão, o número 1.

O carro era propriedade da McLaren até 2020, ano em que a equipa vendeu uma grande quantidade de ativos para compensar as perdas financeiras durante a pandemia. O novo dono colocou o monolugar agora à venda, através da casa de leilões RM Sotheby's.