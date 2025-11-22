Lando Norris assegura pole position no GP de Las Vegas de F1

Lando Norris assegurou este sábado a pole position para o Grande Prémio de Las Vegas de Fórmula 1. Max Verstappen parte em segundo lugar, seguido de Carlos Sainz, da Williams, enquanto Oscar Piastri voltou a ser o mais lento dos candidatos ao título de campeão mundial, ficando em quinto.

A chuva decidiu aparecer no deserto do Nevada, complicando as voltas no circuito citadino frio, de grandes retas e curvas lentas. A volta que deu a Lando Norris o primeiro lugar na qualificação é exemplo disso: já com a pista a secar, a aceleração para a parte final da volta, após a reta na famosa "Strip" de Las Vegas, quase levou o britânico da McLaren a tocar no muro com a frente — como aconteceu com Alexander Albon na primeira fase.

Oscar Piastri estava na melhor posição em pista no último minuto — seria o último dos carros mais rápidos a cruzar a meta, o que, com a pista a secar, dava grandes hipóteses de ter o tempo mais rápido. Contudo, uma bandeira amarela à frente de Piastri durante a última volta obrigou o australiano a levantar o pé, e aceitar o quinto lugar que a volta anterior agora lhe dava.

Piastri tinha estado perto do colega de equipa no início da última fase da qualificação, trocando voltas mais rápidas com Norris (que pareceu sempre ter alguma vantagem). Max Verstappen intrometeu-se apenas no final, mas não foi suficiente para assegurar o primeiro lugar — o tetracampeão afirmou que o Red Bull era mais competitivo nos pneus de chuva utilizados na primeira e segunda fases da qualificação, enquanto na terceira parte, já com pista a secar, a preferência foi para os pneus intermédios.