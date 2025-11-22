Lando Norris assegura pole position no GP de Las Vegas de F1

22 nov, 2025 - 07:15 • João Pedro Quesado
Lando Norris assegurou este sábado a pole position para o Grande Prémio de Las Vegas de Fórmula 1. Max Verstappen parte em segundo lugar, seguido de Carlos Sainz, da Williams, enquanto Oscar Piastri voltou a ser o mais lento dos candidatos ao título de campeão mundial, ficando em quinto.
A chuva decidiu aparecer no deserto do Nevada, complicando as voltas no circuito citadino frio, de grandes retas e curvas lentas. A volta que deu a Lando Norris o primeiro lugar na qualificação é exemplo disso: já com a pista a secar, a aceleração para a parte final da volta, após a reta na famosa "Strip" de Las Vegas, quase levou o britânico da McLaren a tocar no muro com a frente — como aconteceu com Alexander Albon na primeira fase.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Oscar Piastri estava na melhor posição em pista no último minuto — seria o último dos carros mais rápidos a cruzar a meta, o que, com a pista a secar, dava grandes hipóteses de ter o tempo mais rápido. Contudo, uma bandeira amarela à frente de Piastri durante a última volta obrigou o australiano a levantar o pé, e aceitar o quinto lugar que a volta anterior agora lhe dava.
Piastri tinha estado perto do colega de equipa no início da última fase da qualificação, trocando voltas mais rápidas com Norris (que pareceu sempre ter alguma vantagem). Max Verstappen intrometeu-se apenas no final, mas não foi suficiente para assegurar o primeiro lugar — o tetracampeão afirmou que o Red Bull era mais competitivo nos pneus de chuva utilizados na primeira e segunda fases da qualificação, enquanto na terceira parte, já com pista a secar, a preferência foi para os pneus intermédios.
Fórmula 1
Verstappen pode ficar sem hipóteses já em Las Vega(...)
Carlos Sainz aproveitou a boa velocidade do Williams para subir a terceiro no fim da qualificação — apesar de ter sido investigado por voltar à pista de forma insegura na Q1, não foi penalizado. A habitual boa performance da Mercedes em Las Vegas não foi anulada pela chuva, pelo menos para George Russell, mas o britânico queixou-se de um problema na direção assistida na última parte da qualificação, a Q3.
Entre os pilotos eliminados na Q1, o destaque vai para Lewis Hamilton, que ficou em 20.º e último lugar. O piloto da Ferrari cruzou a meta nos últimos segundos, a tempo de começar uma última volta no final, mas levantou o pé ao ver "vermelho" — das luzes a assinalar o fim do tempo da sessão. Além disso, bateu num pino na curva 14, objeto que ficou imediatamente alojado por debaixo da asa dianteira do carro, prejudicando a performance.
O Grande Prémio de Las Vegas começa às 4h (hora de Portugal continental). Lando Norris está em posição para alargar ainda mais a vantagem no campeonato mundial, atualmente de 24 pontos contra Oscar Piastri. Max Verstappen, a 49 pontos de Norris, não pode perder mais nove pontos ou mais para Norris para continuar na luta pelo título.