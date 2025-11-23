Doriane Pin é a campeã de 2025 da F1 Academy

23 nov, 2025 - 05:01 • João Pedro Quesado
A francesa Doriane Pin sagrou-se, este domingo, campeã da F1 Academy. A piloto apoiada pela Mercedes superou Maya Weug, da Ferrari, com cinco vitórias e muita consistência ao longo da temporada de 2025.
Pin terminou a última corrida do ano, a segunda da ronda em Las Vegas, no quinto lugar, acumulando os pontos suficientes para ser confirmada como campeã. Weug ultrapassou Pin em pista, e terminou no terceiro lugar, mas não ganhou pontos suficientes para apagar a desvantagem de 20 pontos na tabela.
A vitória na corrida foi para a Chloe Chambers, piloto apoiada pela Red Bull e Ford, seguida no segundo lugar por Alisha Palmowski (apoiada pela Red Bull). Alba Larsen, no carro da Tommy Hilfigher, terminou em quarto, seguida de Ella Lloyd (McLaren), Nina Gademan (Alpine), Tina Hausmann (Aston Martin), Rafaela Ferreira (Racing Bulls) e Aurelia Nobels (Ferrari).
A F1 Academy é um campeonato exclusivamente para pilotos do género feminino, com carros do nível Fórmula 4, pensado para desenvolver as atletas e dar oportunidades no mundo dos monolugares. O campeonato tem sido responsabilizado por aumentar a participação de raparigas nos karts, o primeiro escalão de competição nos desportos motorizados.
Doriane Pin, atualmente com 21 anos, chegou a testar um Fórmula 3 em 2021 mas, sem capacidade financeira de seguir a 'escada' até à F1, seguiu o caminho das corridas de resistência, que já tinha começado a trilhar nesse ano.
Ligada à equipa Iron Lynx, Pin competiu, em 2022, no campeonato Ferrari Challenge, de carros GT3, que venceu. No mesmo ano, estreou-se no campeonato europeu de resistência — European Le Mans Series —, alcançando uma vitória na última corrida do ano, no Algarve. Venceu ainda, na categoria em que competiu, as 24 Horas de Spa.
No ano seguinte, Doriane Pin, ainda com 19 anos, subiu aos protótipos da categoria LMP2 no campeonato mundial de resistência (WEC). As boas performances ao longo do ano valeram-lhe o prémio de revelação do ano, sendo a primeira mulher a receber a distinção.
O percurso continuou em 2024, mas de novo nos carros GT (devido à remoção da categoria LMP2 do mundial), na equipa Iron Dames — o projeto exclusivamente feminino da Iron Lynx. O mesmo programa levou Pin a estrear-se no campeonato europeu da Fórmula Regional, de nível Fórmula 3, e a ingressar pela primeira vez na F1 Academy, mas o ano foi prejudicado por uma queda de bicicleta que lhe partiu várias costelas.
Pin terminou a primeira temporada na F1 Academy em segundo lugar, 121 pontos atrás da vencedora, a britânica Abbi Pulling.