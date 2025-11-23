Max Verstappen controla e vence F1 em Las Vegas. Desqualificação de Norris e Piastri abre luta pelo título

A desqualificação faz com que Lando Norris regresse aos 390 pontos, e Oscar Piastri volte aos 366 pontos. A vitória de Max Verstappen coloca o neerlandês também nos 366 pontos, abrindo consideravelmente a corrida pelo título mundial de pilotos de 2025. Corrida dominada por Verstappen Lando Norris desperdiçou a pole position logo nos primeiros metros da corrida. Verstappen foi ligeiramente melhor no arranque, levando o britânico da McLaren a guinar agressivamente para roubar o espaço que o Red Bull tinha para ultrapassar logo na primeira curva. A agressividade levou Norris a travar demasiado tarde para a primeira curva, escorregando para fora da pista — dando a Verstappen todo o espaço e mais algum para chegar à liderança logo nos primeiros momentos da corrida, oportunidade que o tetracampeão não desperdiçou. A manobra tornou ainda Lando Norris vulnerável a George Russell (Mercedes), que aproveitou a oportunidade e subiu ao segundo lugar. A primeira curva também foi infeliz para Oscar Piastri que, atingido roda-com-roda por Liam Lawson (Racing Bulls), perdeu dois lugares — para Lawson e para o colega, Isack Hadjar. Veja aqui as contas do Mundial de F1 atualizadas:

A primeira curva foi ainda palco de uma tentativa atabalhoada de Gabriel Bortoleto de recuperar lugares. O brasileiro da Sauber procurou ultrapassar vários carros ao mesmo tempo, mas bateu no Aston Martin de Lance Stroll, destruindo-lhe a asa traseira, e gerou um pequeno efeito dominó de colisões na segunda metade do pelotão. Stroll e Bortoleto desistiram imediatamente. A porta que Lando Norris abriu a Max Verstappen na primeira curva serviu para o neerlandês controlar a corrida no frio de Las Vegas a seu bel-prazer. O tetracampeão nunca foi ameaçado no primeiro lugar — nem sequer na troca de pneus na volta 26, que fez depois de Norris e Russell. Russell tentou chegar a Verstappen nas primeiras voltas, mas a resposta do Red Bull foi sempre fácil. Norris teve de esperar até à volta 34 para superar o Mercedes de Russell, altura em que Verstappen estava a menos de cinco segundos de distância na liderança. Mas a diferença foi aumentando a cada volta, com Max avisado pela Red Bull que Norris tinha sido 'lançado' pela McLaren no seu encalço. Kimi Antonelli teve uma das melhores noites em Las Vegas, terminando em quinto (promovido a terceiro pela desqualificação dos McLaren) depois de arrancar de 17.º. O italiano da Mercedes aproveitou o primeiro Safety Car virtual para trocar para os pneus duros, que não largou mais, gerindo magistralmente a borracha no frio do deserto do Nevada.

A estratégia e andamento forte de Antonelli permitiram ao jovem piloto saltar vários carros, retendo Oscar Piastri atrás de si durante metade da corrida. Apenas a penalização de cinco segundos por uma infração na partida permitiu ao australiano superar o Mercedes, mas Charles Leclerc (Ferrari) e Carlos Sainz (Williams) perderam demasiada performance no final para beneficiar desse castigo. Piastri teve um início de corrida complicado. Depois de ser ultrapassado pelos Racing Bulls, foi ainda superado por Leclerc após um erro na curva 12. O australiano da McLaren ultrapassou o Racing Bulls de Hadjar logo após o fim do segundo Safety Car virtual (Lawson tinha ficado para trás com danos pelo toque na primeira curva), e foi trocar de pneus antes de Leclerc e Sainz, para evitar perder tempo com a luta entre os dois colegas de equipa. A estratégia resultou, mas não desbloqueou o andamento de que Piastri precisava para o campeonato — mas a desqualificação anulou os pontos perdidos para Norris. Lewis Hamilton subiu do 19.º lugar na grelha de partida ao 12.º logo na primeira volta, beneficiando do caos na primeira curva. Mas não mostrou andamento para, depois disso, fazer mais que ultrapassar os dois Haas, de Oliver Bearman e Esteban Ocon — e prejudicou-se ao tocar em Alexander Albon enquanto perseguia Ocon, perdendo parte da asa dianteira, sendo penalizado em cinco segundos e provocando o segundo Safety Car virtual. O Ferrari terminou no décimo lugar, promovido a oitavo pela desqualificação dos McLaren. O campeonato de F1 tem ainda mais duas corridas antes da conclusão. A próxima é no Qatar, no próximo fim de semana (28 a 30 de novembro), com corrida sprint no sábado — e um máximo de 33 pontos para disputar.