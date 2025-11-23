Mundial de F1 treme: Lando Norris e Oscar Piastri desqualificados de Las Vegas por infração técnica

Infrações técnicas são questões simples, que não permitem muito debate: se o carro não cumpre o definido pelo regulamento, é desqualificado . E, tal como aconteceu com Lewis Hamilton no GP da China, foi esse o resultado para os dois carros da McLaren: a decisão foi emitida pelas 9h45 (hora de Portugal continental), duas horas depois do início da reunião entre os comissários e a McLaren.

A McLaren foi referida aos comissários da Federação Internacional do Automóvel (FIA) duas horas após o fim da corrida em Las Vegas. Em causa a espessura da placa no fundo do carro , cujas medições nas verificações técnicas devolveram valores abaixo dos nove milímetros exigidos como mínimo pelo regulamento técnico — o desgaste máximo durante a corrida é de um milímetro.

"A equipa argumentou a existência de circunstâncias mitigadoras", detalha a FIA nas decisões sobre os dois carros, revelando que a McLaren falou de "bambolear [porpoising] adicional e inesperado neste evento, oportunidade limitada de testar devido à meteorologia no primeiro dia, e sessões de treino encurtadas". Contudo, a FIA não tinha outra solução a não ser desqualificar os dois carros.

Lando Norris foi obrigado a abrandar significativamente nas duas últimas voltas, mas não se sabe o que fez a McLaren pedir a Norris para levantar o pé de forma tão drástica, perdendo quase dez segundos nessas duas voltas. É improvável que a McLaren tenha tentado evitar o desgaste excessivo do fundo com essa decisão, visto já terem sido completadas 48 de 50 voltas ao circuito.

Lando Norris e Oscar Piastri perdem, desta forma, os 18 e 12 pontos que marcaram, respetivamente, na corrida de Las Vegas. O maior prejudicado é Norris, que tinha alargado a vantagem no campeonato de 24 para 30 pontos sobre Piastri, e tinha 42 pontos de vantagem sobre Max Verstappen, com dois Grandes Prémios por disputar (e um máximo de 58 pontos para conquistar).

A desqualificação faz com que Lando Norris regresse aos 390 pontos, e Oscar Piastri volte aos 366 pontos. A vitória de Max Verstappen coloca o neerlandês também nos 366 pontos, abrindo consideravelmente a corrida pelo título mundial de pilotos de 2025.