Mundial de F1 treme: Lando Norris e Oscar Piastri desqualificados de Las Vegas por infração técnica

23 nov, 2025 - 09:46 • João Pedro Quesado

Desqualificação torna luta pelo Mundial de pilotos mais aberta, colocando Max Verstappen empatado com Oscar Piastri e Lando Norris apenas 24 pontos à frente. Últimas duas corridas possibilitam somar um máximo de 58 pontos.

Lando Norris e Oscar Piastri foram ambos desqualificados do Grande Prémio de Las Vegas de Fórmula 1, que Max Verstappen venceu este domingo. Os dois pilotos da McLaren tinham terminado a corrida em segundo e quarto lugar.

A McLaren foi referida aos comissários da Federação Internacional do Automóvel (FIA) duas horas após o fim da corrida em Las Vegas. Em causa a espessura da placa no fundo do carro, cujas medições nas verificações técnicas devolveram valores abaixo dos nove milímetros exigidos como mínimo pelo regulamento técnico — o desgaste máximo durante a corrida é de um milímetro.

Infrações técnicas são questões simples, que não permitem muito debate: se o carro não cumpre o definido pelo regulamento, é desqualificado. E, tal como aconteceu com Lewis Hamilton no GP da China, foi esse o resultado para os dois carros da McLaren: a decisão foi emitida pelas 9h45 (hora de Portugal continental), duas horas depois do início da reunião entre os comissários e a McLaren.

Max Verstappen controla e vence F1 em Las Vegas. Desqualificação de Norris e Piastri abre luta pelo título

Fórmula 1

Max Verstappen controla e vence F1 em Las Vegas. Desqualificação de Norris e Piastri abre luta pelo título

Mundial de pilotos de F1 continua a ser disputado (...)

"A equipa argumentou a existência de circunstâncias mitigadoras", detalha a FIA nas decisões sobre os dois carros, revelando que a McLaren falou de "bambolear [porpoising] adicional e inesperado neste evento, oportunidade limitada de testar devido à meteorologia no primeiro dia, e sessões de treino encurtadas". Contudo, a FIA não tinha outra solução a não ser desqualificar os dois carros.

Lando Norris foi obrigado a abrandar significativamente nas duas últimas voltas, mas não se sabe o que fez a McLaren pedir a Norris para levantar o pé de forma tão drástica, perdendo quase dez segundos nessas duas voltas. É improvável que a McLaren tenha tentado evitar o desgaste excessivo do fundo com essa decisão, visto já terem sido completadas 48 de 50 voltas ao circuito.

Lando Norris e Oscar Piastri perdem, desta forma, os 18 e 12 pontos que marcaram, respetivamente, na corrida de Las Vegas. O maior prejudicado é Norris, que tinha alargado a vantagem no campeonato de 24 para 30 pontos sobre Piastri, e tinha 42 pontos de vantagem sobre Max Verstappen, com dois Grandes Prémios por disputar (e um máximo de 58 pontos para conquistar).

A desqualificação faz com que Lando Norris regresse aos 390 pontos, e Oscar Piastri volte aos 366 pontos. A vitória de Max Verstappen coloca o neerlandês também nos 366 pontos, abrindo consideravelmente a corrida pelo título mundial de pilotos de 2025.

As contas do Mundial de F1: Como Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen podem ser campeões em 2025

Fórmula 1

As contas do Mundial de F1: Como Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen podem ser campeões em 2025

Lando Norris pode ser campeão já no Qatar, mas pre(...)

"Pedimos desculpa ao Lando e ao Oscar pela perda de pontos hoje, numa altura crítica das suas campanhas pelo campeonato, depois de duas performances fortes deles todo o fim de semana", afirmou Andrea Stella, diretor de equipa da McLaren, em comunicado. "Estamos a investigar as razões para este comportamento do carro, incluindo o efeito dos danos acidentais sofridos pelos dois carros, que encontramos depois da corrida, e que levou a um aumento do movimento do fundo".

