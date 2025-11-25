Sébastien Ogier a três pontos de igualar Loeb como o mais titulado no WRC

O piloto francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) parte como favorito à conquista do título mundial de ralis (WRC), que seria o seu nono, igualando o feito do compatriota Sébastien Loeb (de 2004 a 2012), à entrada do Rali da Arábia Saudita, última prova do campeonato do mundo.

O favoritismo de Ogier surge apesar de o piloto gaulês até estar no segundo lugar, a três pontos do líder do campeonato, o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) mas assenta, sobretudo, na maior experiência do francês (campeão em 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 e 2021) e no facto de este ano ter batido o rival em nove das 10 provas em que participou.

Apenas no Rali do Centro Europeu, em que se despistou quando liderava, Evans somou mais pontos do que Ogier.

O piloto francês, que desde 2022 tem participado no Mundial de Ralis apenas a tempo parcial, falhou já três das 12 provas disputadas este ano (Suécia, Quénia e Estónia), vencendo em Monte Carlo, Portugal, Itália, Paraguai, Chile, e Japão.

Ogier venceu mesmo três das últimas quatro provas disputadas, falhado apenas o triunfo no Rali do Centro Europeu (ganhou o finlandês Kalle Rovanperä, em Toyota Yaris).

O piloto finlandês, campeão em 2022 e 2023, está ainda na luta pelo título, mas a 24 pontos de Evans, quando estão 35 ainda em jogo (25 pela vitória, cinco na power stage e cinco no super domingo).

A prova saudita, baseada em Jeddah, é uma estreia no campeonato e será desconhecida para todos. Evans, que nunca foi campeão, soma 11 triunfos no WRC, tendo sido, por quatro vezes, vice-campeão (2020, 2021, 2023 e 2024).

"Vamos para a Arábia Saudita sabendo que ainda está tudo em aberto no campeonato. O 'Seb' é um adversário duro e está a competir a um nível muito alto, e o Kalle também não pode ser descartado nesta fase. Vai ser difícil, mas vamos, naturalmente, dar o nosso melhor", promete Elfyn Evans.

O piloto britânico, se ficar à frente dos adversários, é campeão pela primeira vez na carreira. Pode perder ainda 23 pontos para Rovanperä, mas apenas dois para Ogier.

Elfyn Evans soma dois triunfos este ano (Suécia e Quénia) mas não vence desde essa altura, na terceira ronda da temporada.

Terminou todas as provas dentro dos seis primeiros lugares, somando quatro segundos lugares nas últimas quatro provas.

Kalle Rovanperä é quem tem a vida mais dificultada, pois tem muitos pontos para recuperar. Precisa de vencer e esperar que os dois tenham problemas antes do último dia.

"Para nós, o campeonato já não está realmente nas nossas mãos, mas ainda temos uma oportunidade, por isso vamos ver como corre", antevê o finlandês.

Esta é a última época de Rovanperä nos ralis antes da passagem para os monolugares de velocidade, pelo que o Rali da Arábia Saudita deverá ser o último da carreira.

"As classificativas parecem ser bastante complicadas, com muitas pedras pelo caminho, por isso poderá haver uma grande probabilidade de acontecer alguma coisa a qualquer um dos pilotos", frisou.

Já Ogier precisa de conquistar pelo menos três pontos a Evans.

"Esperemos que este rali totalmente novo possa ser um bom e emocionante final de campeonato. Ninguém tem grande experiência sobre como são as classificativas lá, por isso pode haver potencial para muitas surpresas. Podem existir zonas difíceis com muitas pedras, mas esperamos que as condições sejam justas para todos nós, e que vença o melhor", disse o francês.

Se vencer e Evans for segundo, Ogier é campeão se ficar imadiatamente atrás do britânico quer na power stage quer no super domingo (designação dada à pontuação do último dia de prova, que nesta ronda se disputa sábado).

O Rali da Arábia Saudita arranca quarta-feira, com a superespecial, de 5,22 quilómetros.

Para quinta-feira estão previstos sete troços, com 107 quilómetros cronometrados.

Na sexta-feira, os pilotos enfrentam mais seis especiais, com 141,72 quilómetros cronometrados. A prova encerra com os três troços de sábado, que totalizam 65,66 quilómetros ao cronómetro.

Elfyn Evans lidera o campeonato com 272 pontos, mais três do que Sébastien Ogier, que tem 269, e mais 24 do que Kalle Rovanperä, que tem 248.