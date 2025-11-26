Adrian Newey assume liderança da Aston Martin

26 nov, 2025 - 18:15
A Aston Martin confirma que Adrian Newey vai ser o novo diretor de equipa para 2026, acumulando com a direção técnica.
Newey, que já está na equipa desde março, sobe na hierarquia para o próximo ano.
“Estou ansioso por assumir esta função adicional, à medida que nos colocamos na melhor posição possível para competir em 2026. Enfrentaremos uma situação totalmente nova com a Aston Martin como equipa de fábrica, combinada com o desafio considerável das novas regulamentações”, disse Newey, citado no comunicado.
De recordar que Adrian Newey foi o principal projetista dos últimos anos da Fórmula1 e esteve quase 20 anos na Red Bull, mas antes também na Williams e na McLaren.