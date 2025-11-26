Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 26 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Fórmula 1

Adrian Newey assume liderança da Aston Martin

26 nov, 2025 - 18:15

Antigo projetista de carros vencedores é promovido para a próxima temporada.

A+ / A-

A Aston Martin confirma que Adrian Newey vai ser o novo diretor de equipa para 2026, acumulando com a direção técnica.

Newey, que já está na equipa desde março, sobe na hierarquia para o próximo ano.

“Estou ansioso por assumir esta função adicional, à medida que nos colocamos na melhor posição possível para competir em 2026. Enfrentaremos uma situação totalmente nova com a Aston Martin como equipa de fábrica, combinada com o desafio considerável das novas regulamentações”, disse Newey, citado no comunicado.

De recordar que Adrian Newey foi o principal projetista dos últimos anos da Fórmula1 e esteve quase 20 anos na Red Bull, mas antes também na Williams e na McLaren.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 26 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira