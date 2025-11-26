Ouvir
Miguel Oliveira faz oitavo tempo no primeiro dia de testes com nova moto

26 nov, 2025 - 17:48

Português estreia-se com BMW e, esta quinta-feira, há novo dia de testes.

A+ / A-

O piloto Miguel Oliveira esteve, esta quarta-feira, pela primeira vez, aos comandos da nova BMW para o Mundial Superbike.

No primeiro de dois dias de testes em Jerez, em Espanha, o português terminou com o oitavo tempo, entre 25 pilotos.

A melhor volta de Miguel Oliveira foi conseguida em 1.39.815 à 57.ª volta das 68 realizadas.

O outro piloto da BMW é o italiano Danilo Petrucci, que estava na equipa da Ducati, já nas Superbike.

De recordar que houve uma troca direta, entre MotoGP e Superbikes, entre Miguel Oliveira e Toprak Razgatlioglu.

O segundo dia de testes vai decorrer entre as 9h00 e as 17h00.

