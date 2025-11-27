Ouvir
Miguel Oliveira termina testes com oitavo tempo

27 nov, 2025 - 23:49

Português ficou na mesma posição da véspera, mas fez menos um segundo.

A+ / A-

Miguel Oliveira (BMW) terminou na oitava posição o segundo e último dia de testes do Mundial de Superbikes, realizados em Jerez de la Frontera, em Espanha, mas melhorou um segundo relativamente a quarta-feira.

Naquele que é o seu primeiro contacto com a BMW com que vai enfrentar a temporada de 2026, neste campeonato para motas derivadas de série, piloto luso efetuou 73 voltas ao traçado andaluz, rodando em 1.38,890 minutos.

Na véspera, Miguel Oliveira tinha feito 1.39,815 minutos na sua melhor volta.

Alex Lowes (bimota by Kawasaki) foi o mais rápido do dia, com o tempo de 1.37,825 minutos.

O piloto português testou os pneus de corrida, para se habituar às borrachas da Pirelli (nas MotoGP utilizava pneus Michelin) e procurou aprimorar a ergonomia da mota.

Segundo Christian Gonshor, diretor técnico da equipa bávara, Miguel Oliveira "terminou o dia muito satisfeito".

