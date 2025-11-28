F1. Piastri ganha "pole" do sprint, Norris terceiro e Verstappen sexto

28 nov, 2025 - 19:07 • Inês Braga Sampaio
O piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) garantiu esta sexta-feira a "pole position" para a corrida sprint do Grande Prémio do Qatar de Fórmula 1.
O piloto australiano, da McLaren, fez o melhor tempo em 1.20,087 minutos, batendo o britânico George Russell (Mercedes) por 0,032 segundos. O colega de equipa e concorrente pelo título, o britânico Lando Norris, ficou em terceiro, a 0,230 segundos.
Fórmula 1
O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) e na terceira fila ficam os dois Red Bull: o japonês Yuki Tsunoda, em quinto, e o neerlandês Max Verstappen, em sexto. O campeão do mundo em título queixou-se do comportamento do seu carro durante toda a qualificação.
Pior está o britânico Lewis Hamilton (Ferrari), que abandonou a qualificação. Já o seu colega de equipa, o monegasco Charles Leclerc, foi nono.
O sprint realiza-se no sábado e a corrida no domingo.