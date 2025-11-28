Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 28 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Fórmula 1

F1. Piastri ganha "pole" do sprint, Norris terceiro e Verstappen sexto

28 nov, 2025 - 19:07 • Inês Braga Sampaio

Piloto australiano deixou o colega de equipa a duas décimas de segundo e vai partir do primeiro lugar da grelha no sábado. Lewis Hamilton abandonou a qualificação.

A+ / A-

O piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) garantiu esta sexta-feira a "pole position" para a corrida sprint do Grande Prémio do Qatar de Fórmula 1.

O piloto australiano, da McLaren, fez o melhor tempo em 1.20,087 minutos, batendo o britânico George Russell (Mercedes) por 0,032 segundos. O colega de equipa e concorrente pelo título, o britânico Lando Norris, ficou em terceiro, a 0,230 segundos.

Mundial de F1 na mão? 22 cenários para Lando Norris ser campeão já no GP do Qatar

Fórmula 1

Mundial de F1 na mão? 22 cenários para Lando Norris ser campeão já no GP do Qatar

Veja todos os cenários em que o britânico da McLar(...)

O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) e na terceira fila ficam os dois Red Bull: o japonês Yuki Tsunoda, em quinto, e o neerlandês Max Verstappen, em sexto. O campeão do mundo em título queixou-se do comportamento do seu carro durante toda a qualificação.

Pior está o britânico Lewis Hamilton (Ferrari), que abandonou a qualificação. Já o seu colega de equipa, o monegasco Charles Leclerc, foi nono.

O sprint realiza-se no sábado e a corrida no domingo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 28 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira