F1: Piastri na pole position para GP do Qatar com Norris e Verstappen logo atrás

29 nov, 2025 - 19:15 • João Pedro Quesado
Oscar Piastri foi o mais rápido na qualificação deste sábado para o Grande Prémio do Qatar de Fórmula 1, beneficiando de um erro de Lando Norris para superar o colega da McLaren — e rival no Mundial de pilotos. Max Verstappen vai partir do terceiro lugar.
O australiano tem sido o mais rápido no Qatar, reduzindo a liderança de Norris no Mundial de F1 de 24 para 22 pontos com a vitória na corrida sprint deste sábado. Lando Norris tem andado bem perto, e era o mais rápido na Q3 após as primeiras voltas.
A sessão foi interrompida a meio, após o Williams de Carlos Sainz largar em pista um pedaço de plástico — um autocolante do chão da garagem, que saiu colado num dos pneus do carro. Após essa interrupção, todos avançaram para as tentativas finais. Lando Norris sofreu alguma instabilidade logo nas primeiras curvas dessa volta, desistindo imediatamente. Sem tempo para iniciar outra, regressou lentamente às boxes, resignado ao destino.
Verstappen conseguiu eliminar problemas ao seu Red Bull, mas não o suficiente para incomodar verdadeiramente os McLaren. Contudo, foi mais rápido que os Mercedes de George Russell e Kimi Antonelli.
O certo é que, se os primeiros três terminarem o Grande Prémio na mesma ordem em que vão começar, a decisão do título vai para a última corrida, em Abu Dhabi — mas sem Max Verstappen. Norris será campeão se conseguir alargar a vantagem para 26 pontos, pelo menos, o que significa terminar na frente de Piastri e Verstappen.
Um dos destaques no Qatar continua a ser, pela negativa, a Ferrari. Os carros vermelhos apresentaram-se com uma terrível instabilidade traseira, obrigando os pilotos a contorcer os braços para manter o controlo enquanto tentavam manter-se com os outros carros. O vídeo da primeira volta de Charles Leclerc chega a ser chocante.
A Ferrari conseguiu reduzir a instabilidade, mas à custa da performance pura (que já não era ótima). Enquanto Lewis Hamilton foi eliminado novamente na primeira fase, Leclerc foi conseguindo arrastar o carro para os primeiros dez lugares.
Mas seria preciso o universo funcionar com outras leis da física para o malabarismo poder continuar. O monegasco acabou por fazer um pião monumental na Q3, provando que talvez não baste os pilotos falarem menos para a Ferrari ter sucesso — ao contrário da recomendação do presidente da empresa.