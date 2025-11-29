F1: Piastri na pole position para GP do Qatar com Norris e Verstappen logo atrás

Oscar Piastri foi o mais rápido na qualificação deste sábado para o Grande Prémio do Qatar de Fórmula 1, beneficiando de um erro de Lando Norris para superar o colega da McLaren — e rival no Mundial de pilotos. Max Verstappen vai partir do terceiro lugar.

O australiano tem sido o mais rápido no Qatar, reduzindo a liderança de Norris no Mundial de F1 de 24 para 22 pontos com a vitória na corrida sprint deste sábado. Lando Norris tem andado bem perto, e era o mais rápido na Q3 após as primeiras voltas.

A sessão foi interrompida a meio, após o Williams de Carlos Sainz largar em pista um pedaço de plástico — um autocolante do chão da garagem, que saiu colado num dos pneus do carro. Após essa interrupção, todos avançaram para as tentativas finais. Lando Norris sofreu alguma instabilidade logo nas primeiras curvas dessa volta, desistindo imediatamente. Sem tempo para iniciar outra, regressou lentamente às boxes, resignado ao destino.

Verstappen conseguiu eliminar problemas ao seu Red Bull, mas não o suficiente para incomodar verdadeiramente os McLaren. Contudo, foi mais rápido que os Mercedes de George Russell e Kimi Antonelli.