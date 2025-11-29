F1: Piastri vence sprint no Qatar. Norris continua a mandar no campeonato

Oscar Piastri venceu, este sábado, a corrida sprint do Grande Prémio do Qatar de Fórmula 1. O australiano da McLaren tirou dois pontos à vantagem de Lando Norris, que foi terceiro, no Mundial de pilotos da F1, mas o colega de equipa continua a poder ser campeão este domingo.

A corrida sprint foi muito pouco movimentada. A pista rápida do Qatar, repleta de curvas rápidas e sem espaço para respirar, significa que os pneus são sempre uma questão — aqui, até de segurança. Como a corrida sprint tem apenas 19 voltas, não há espaço nenhum para variações na estratégia, e o único momento em que realmente houve ataque foi na primeira volta.

Piastri pode agradecer a George Russell a volta rápida na qualificação de sexta, que permitiu ao piloto da Mercedes ser segundo, e fez Piastri reduzir em dois pontos a liderança de Norris no campeonato — de 24 para 22 pontos. O jovem da McLaren está de volta à frente na altura certa para evitar que Lando Norris seja campeão, pelo menos já no Qatar, e todos os pontos importam.

Max Verstappen subiu de sexto para quarto na primeira volta, beneficiando de ter o colega da Red Bull, Yuki Tsunoda, à sua frente. Tsunoda teve um bom arranque, ameaçando até Norris, e a escolha de linha na primeira corrida condicionou Fernando Alonso. Verstappen só teve de seguir em frente e, quando chegou perto de Tsunoda, viu o lugar ser-lhe cedido.