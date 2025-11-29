Ouvir
Fórmula 1

F1: Piastri vence sprint no Qatar. Norris continua a mandar no campeonato

29 nov, 2025 - 14:45 • João Pedro Quesado

Lando Norris tem de vencer o Grande Prémio para ser campeão este domingo e não depender dos resultados de Piastri e Verstappen. Qualificação para a corrida começa às 18h.

Oscar Piastri venceu, este sábado, a corrida sprint do Grande Prémio do Qatar de Fórmula 1. O australiano da McLaren tirou dois pontos à vantagem de Lando Norris, que foi terceiro, no Mundial de pilotos da F1, mas o colega de equipa continua a poder ser campeão este domingo.

A corrida sprint foi muito pouco movimentada. A pista rápida do Qatar, repleta de curvas rápidas e sem espaço para respirar, significa que os pneus são sempre uma questão — aqui, até de segurança. Como a corrida sprint tem apenas 19 voltas, não há espaço nenhum para variações na estratégia, e o único momento em que realmente houve ataque foi na primeira volta.

Piastri pode agradecer a George Russell a volta rápida na qualificação de sexta, que permitiu ao piloto da Mercedes ser segundo, e fez Piastri reduzir em dois pontos a liderança de Norris no campeonato — de 24 para 22 pontos. O jovem da McLaren está de volta à frente na altura certa para evitar que Lando Norris seja campeão, pelo menos já no Qatar, e todos os pontos importam.

Max Verstappen subiu de sexto para quarto na primeira volta, beneficiando de ter o colega da Red Bull, Yuki Tsunoda, à sua frente. Tsunoda teve um bom arranque, ameaçando até Norris, e a escolha de linha na primeira corrida condicionou Fernando Alonso. Verstappen só teve de seguir em frente e, quando chegou perto de Tsunoda, viu o lugar ser-lhe cedido.

Mundial de F1 na mão? 22 cenários para Lando Norris ser campeão já no GP do Qatar

Fórmula 1

Mundial de F1 na mão? 22 cenários para Lando Norris ser campeão já no GP do Qatar

Veja todos os cenários em que o britânico da McLar(...)

Verstappen perdeu um ponto para Lando Norris, estando a 25 do líder do Mundial. Para se manter na luta, o tetracampeão tem de terminar o Grande Prémio de domingo à frente de Norris, ganhando-lhe todos os pontos que conseguir. De outra forma, o quinto título consecutivo que sempre pareceu difícil fica mesmo impossível.

Para Lando Norris ser campeão este domingo, e não depender do que Piastri ou Verstappen fazem, tem de vencer. Todos os outros resultados não lhe dão o campeonato se Piastri e Verstappen estiverem logo atrás do britânico.

A qualificação para o Grande Prémio do Qatar começa às 18h deste sábado (hora de Portugal continental).

Resultados - sprint GP do Qatar

  1. Oscar Piastri (McLaren)
  2. George Russell (Mercedes)
  3. Lando Norris (McLaren)
  4. Max Vertappen (Red Bull)
  5. Yuki Tsunoda (Red Bull) [penalização de 5 segundos]
  6. Kimi Antonelli (Mercedes) [penalização de 5 segundos]
  7. Fernando Alonso (Aston Martin)
  8. Carlos Sainz (Williams)
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  10. Alexander Albon (Williams)
  11. Gabriel Bortoleto (Sauber)
  12. Oliver Bearman (Haas)
  13. Charles Leclerc (Ferrari)
  14. Liam Lawson (Racing Bulls)
  15. Esteban Ocon (Haas)
  16. Nico Hulkenberg (Sauber)
  17. Lewis Hamilton (Ferrari)
  18. Pierre Gasly (Alpine)
  19. Lance Stroll (Aston Martin)
  20. Franco Colapinto (Alpine)
