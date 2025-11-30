Verstappen ganha no Qatar e adia título para a última corrida

30 nov, 2025 - 17:43
O neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prémio do Qatar, de Fórmula 1. Campeonato fica por resolver para a última corrida do ano.
Nos outros lugares do pódio ficaram Oscar Piastri e Carlos Sainz, com Lando Norris (McLaren) a terminar em quarto lugar e ainda a segurar a liderança do Mundial.
Agora, na geral, Norris lidera com mais 12 pontos que Verstappen. Por sua vez, Piastri está a 16 pontos da liderança.
A última corrida da temporada vai ser em Abu Dhabi já no próximo fim de semana. Vão estar em discussão 25 pontos.