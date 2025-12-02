Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 02 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Fórmula 1

Red Bull confirma Isack Hadjar como colega de Max Verstappen em 2026

02 dez, 2025 - 16:03 • Redação

O jovem franco-argelino sobe à equipa principal da Red Bull após temporada sólida na Racing Bulls. "Sinto-me preparado."

A+ / A-

Isack Hadjar, de 21 anos, vai substituir Yuki Tsunoda na Red Bull e será o novo parceiro de Max Verstappen na Fórmula 1 em 2026. O piloto conquistou o seu primeiro pódio na temporada deste ano, no Grande Prémio dos Países Baixos dentro do monolugar da Racing Bulls, e ocupa atualmente o décimo lugar do Mundial.

Hadjar começou 2025 na equipa secundária da Red Bull ao lado de Tsunoda e depois de Liam Lawson. Um contratempo na Austrália não o travou e rapidamente se afirmou como o piloto mais consistente da equipa.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

“Estou muito grato à Red Bull por confiarem em mim. Sinto-me preparado e animado para trabalhar com o Max”, afirmou Hadjar, mostrando entusiasmo pela nova etapa.

Com a subida do francês, Tsunoda passa a piloto de testes e reserva. Arvid Lindbla, da Fórmula 2, assume o lugar na Racing Bulls.

Além da troca de pilotos, a Red Bull prepara uma mudança técnica: em 2026 terá a Ford como fornecedora oficial de motores, marcando o regresso do construtor americano à Fórmula 1 após mais de 20 anos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 02 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira