Red Bull confirma Isack Hadjar como colega de Max Verstappen em 2026

02 dez, 2025 - 16:03 • Redação
Isack Hadjar, de 21 anos, vai substituir Yuki Tsunoda na Red Bull e será o novo parceiro de Max Verstappen na Fórmula 1 em 2026. O piloto conquistou o seu primeiro pódio na temporada deste ano, no Grande Prémio dos Países Baixos dentro do monolugar da Racing Bulls, e ocupa atualmente o décimo lugar do Mundial.
Hadjar começou 2025 na equipa secundária da Red Bull ao lado de Tsunoda e depois de Liam Lawson. Um contratempo na Austrália não o travou e rapidamente se afirmou como o piloto mais consistente da equipa.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
“Estou muito grato à Red Bull por confiarem em mim. Sinto-me preparado e animado para trabalhar com o Max”, afirmou Hadjar, mostrando entusiasmo pela nova etapa.
Com a subida do francês, Tsunoda passa a piloto de testes e reserva. Arvid Lindbla, da Fórmula 2, assume o lugar na Racing Bulls.
Além da troca de pilotos, a Red Bull prepara uma mudança técnica: em 2026 terá a Ford como fornecedora oficial de motores, marcando o regresso do construtor americano à Fórmula 1 após mais de 20 anos.