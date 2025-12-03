Quando é que a F1 teve tantos candidatos ao título na última corrida? E uma recuperação alucinante como a de Max?

A Fórmula 1 chega à última corrida da época com um cenário raro: Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri mantêm hipóteses reais de conquistar o título. O britânico chega à decisão na frente, o neerlandês preserva as ambições graças a uma recuperação épica que relançou o Mundial e o australiano segue logo atrás. A temporada de 2025 encaminha-se para uma das decisões mais tensas da última década, com três pilotos na luta e matematicamente elegíveis para serem campeões. Norris lidera o campeonato, Piastri foi perdendo terreno a cada fim de semana e Verstappen chega ao derradeiro Grande Prémio com a desvantagem reduzida para 12 pontos, um número que, há poucas semanas, parecia inalcançável, pois eram 104. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

A recuperação histórica do neerlandês tetracampeão foi o ponto de viragem nesta reta final. Depois de um período em que a Red Bull enfrentou dificuldades aerodinâmicas e problemas na gestão térmica dos pneus, Verstappen renasceu com cinco vitórias nas últimas dez corridas, recuperando velocidade, confiança e encurtando distâncias na tabela. A margem é difícil de bater, mas suficiente para manter viva a hipótese de erguer mais um título. As vitórias de Monza, Baku e da corrida de sprint em Austin e o segundo lugar em Singapura garantiram ao neerlandês mais 64 pontos para inaugurar palpitações e tremedeiras nos corações dos amantes da modalidade. Do lado da McLaren, o equilíbrio interno transformou-se no enredo central do campeonato. Norris assina a época mais sólida da carreira, construindo a liderança através da consistência e da capacidade de extrair desempenho em circuitos de características muito distintas. Oscar Piastri, por sua vez, tem evoluído e chegou a dominar a primeira parte da temporada.

Contudo, o desempenho do australiano caiu e viu Norris e Verstappen ultrapassarem-no na tabela e está a 16 pontos do colega de equipa e agora a quatro do piloto da Red Bull. A McLaren enfrenta agora um desafio raro na Fórmula 1 moderna: gerir dois pilotos com ambições legítimas de título sem interferir diretamente no desfecho. No paddock, cresce a especulação, mas a equipa mantém a linha: "corrida livre", desde que não comprometa o resultado global. A Red Bull, recuperada operacionalmente, volta a apresentar paragens de boxes quase perfeitas, uma arma crucial para Verstappen, que precisará de uma corrida sem falhas para manter a pressão. A McLaren, no entanto, tem respondido com regularidade exemplar, reduzindo ao mínimo qualquer vantagem operacional rival.