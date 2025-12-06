Félix da Costa abalroado na corrida de estreia da temporada

O português António Félix da Costa (Jaguar) foi abalroado pelo estreante espanhol Pepe Marti (Cupra) na corrida de abertura do Mundial de Fórmula E, em São Paulo (Brasil), pelo que terminou na 11.ª posição.

O piloto natural de Cascais, que largou do sexto lugar da grelha, chegou a passar pela liderança, mas, a três voltas do final, o acidente do seu companheiro de equipa na Jaguar, o neozelandês Mitch Evans, obrigou à amostragem de bandeiras amarelas.

Os pilotos tiveram, então, cinco segundos para abrandar a velocidade. Foi o que fez o português no imediato, mas o espanhol Pepe Marti, na sua corrida de estreia, deixou-se surpreender e embateu no monolugar de Félix da Costa, e no Porsche de Nico Muller, voando por cima dos dois.



A corrida foi interrompida com bandeiras vermelhas mas, no reatamento, com uma volta para o final, Félix da Costa foi relegado para o fundo da grelha, pois o seu carro precisou de reparação, o que não é permitido pelos regulamentos.



Acabou por cruzar a meta no 12.º lugar, ganhando depois uma posição com a penalização do brasileiro Filipe Drugovich (Andretti).



“Foi daqueles dias em que estávamos no lugar errado à hora errada. Não tinha mesmo nada a fazer quando o Pepe Martin simplesmente travou na minha traseira, destruindo a asa e o chão do meu carro”, explicou o piloto luso.



Félix da Costa disse ainda que “num dia com boa performance”, sentia ter “boas possibilidades de sair de São Paulo com um terceiro ou quarto lugar, pelo que é inglório sair a zeros”.



“No entanto as corridas por vezes são assim e há que extrair o positivo, tivemos competitivos todo o dia, desde a sessão de qualificação, onde fui o mais rápido e também na corrida, onde me senti muito confiante com o carro e estava a batalhar por um lugar no pódio”, frisou o piloto da Jaguar, campeão em 2020.



O vencedor da corrida foi o britânico Jake Dennis (Andretti), que acabou por ser premiado por uma estratégia tardia de ativação dos ‘attack modes’.



O compatriota Oliver Rowland (Nissan) terminou no segundo lugarm a 1,349 segundos, com o neozelandês Nick Cassidy (Citroën) em terceiro, a fechar o pódio.



A segunda prova do Mundial de Fórmula E tem lugar no México, a 10 de Janeiro.