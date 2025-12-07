Lando Norris sagra-se campeão do mundo de Fórmula 1

Foi mesmo até ao fim. Lando Norris sagrou-se campeão do mundo de Fórmula este domingo, com dois pontos de vantagem sobre Max Verstappen, depois do último Grande Prémio do ano, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

O condutor da McLaren ficou em terceiro lugar, o suficiente para garantir o primeiro lugar do campeonato de pilotos, numa época que teve mesmo de ser decidida na última etapa. Max Verstappen, da Red Bull, foi o primeiro a cruzar a meta, assegurando assim o segundo lugar no campeonato do mundo.

Oscar Piastri, colega de Norris na McLaren, terminou o campeonato em terceiro lugar, depois de ter perdido a vantagem que tinha acumulado na primeira metade da época.

Com esta vitória, Lando Norris torna-se o 11.º britânico a vencer o campeonato do mundo da Fórmula 1 e o 35.º piloto a alcançar este título.

Em termos de campeonato de equipas, a McLaren já se tinha sagrado campeã, numa época em que não deu qualquer hipótese às marcas rivais. Em segundo lugar ficou a Mercedes e a Red Bull fecha o pódio.