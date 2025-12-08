Lando Norris continua "tradição" da F1 e assume número "1" no carro, reservado para o campeão

Lando Norris, campeão do mundo da Fórmula 1 em 2025, vai assumir o número "1" no carro em 2026. O piloto britânico utiliza o número "4" desde que chegou à F1 em 2019, mas vai ficar com o número reservado para os campeões mundiais no próximo McLaren. "É tradição. Existe por uma razão. Existe porque podes tentar ficar com ele e podes trabalhar arduamente para tentar consegui-lo", disse Norris em entrevista à Sky Sports F1. "Todos nós como equipa que tem um papel na McLaren, ou no meu carro, vamos poder usar isso com orgulho". Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O novo número de Lando Norris poderá aparecer no carro já no teste de pós-temporada que decorre esta terça-feira em Abu Dhabi. As equipas vão utilizar monolugares modificados para testar os pneus da Pirelli para 2026, e o carro de 2025 para dar quilometragem a um piloto jovem.

O número "1", reservado para o piloto campeão em título do Mundial de pilotos da F1, é utilizado por Max Verstappen desde 2022. O primeiro piloto a poder utilizar o número "1" com as regras estabelecidas em 2014 foi Sebastian Vettel, campeão de 2013, que o fez — utilizou o número um do início de 2011 ao final de 2014. A seguir, Lewis Hamilton, campeão em 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020 (além de 2008), nunca utilizou o número 1 em corrida após ser campeão, preferindo sempre ficar com o 44. Nico Rosberg, campeão em 2016, abandonou o desporto imediatamente a seguir. Hamilton utilizou apenas por uma vez o número "1" no carro: na primeira sessão de treinos do GP de Abu Dhabi de 2018, altura em que já tinha conquistado o título desse ano, e o quinto da carreira. A justificação foi semelhante à de Norris: fê-lo pelos companheiros de equipa.

Lewis Hamilton com os números "1" e "44" no carro no primeiro treino livre do GP de Abu Dhabi de 2018. Foto: Wolfgang Wilhelm/Mercedes Sebastian Vettel com o número 1 no Red Bull RB10, de 2014. Foto: Red Bull Content Pool Max Verstappen, detentor do número "1" entre 2022 e 2025. Foto: Pirelli