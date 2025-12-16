Ouvir
Fórmula 1 confirma regresso a Portugal em 2027 e 2028

16 dez, 2025 - 09:14 • Inês Braga Sampaio

F1 volta ao Autódromo Internacional do Algarve ao fim de seis anos. Ministro da Economia tem conferência de imprensa marcada para esta terça-feira, para falar do tema.

A Fórmula 1 anunciou, esta terça-feira, o regresso a Portugal em 2027 e 2028.

"Como parte de um acordo de dois anos, o Autódromo Internacional do Algarve vai voltar ao calendário da F1", lê-se em publicação da organização do Mundial na rede social X, antigo Twitter.

No site oficial, a F1 detalha que o retorno a Portugal se concretiza na sequência de um acordo com o governo, a Turismo de Portugal e a promotora do evento.

Seis anos depois das edições de 2020 e 2021, em plena pandemia, os monolugares voltarão a aquecer os asfalto do circuito de 4,6 quilómetros de Portimão.

O ministro Adjunto e da Economia, Luís Castro Almeida, falará em conferência de imprensa esta terça-feira de manhã. Sabe-se apenas que será sobre Fórmula 1.

O calendário da Fórmula 1 para 2026 já está fechado, com a própria competição a tê-lo anunciado em junho. Entre as novidades está Madrid, com um circuito citadino. O calendário vai começar em Melbourne, na Austrália, em março, e terminará em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, em dezembro, num total de 24 corridas.

Para 2027, há 22 circuitos que já têm contrato. Zandvoort, nos Países Baixos já está confirmado que ficará de fora do calendário. O outro circuito ainda sem contrato para 2027 é o de Barcelona. Portugal ocupa uma dessas duas vagas e também tem lugar marcado para 2028.

