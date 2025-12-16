Ouvir
Automobilismo

Fórmula 1 regressa a Portugal (e ao Algarve) em 2027 e 2028

16 dez, 2025 - 00:12 • Diogo Camilo

Ministro da Economia tem conferência de imprensa agendada para esta terça-feira. Há apenas duas vagas no calendário para 2027 e, em média, cada corrida pagou mais de 35 milhões de euros pelo privilégio.

Depois de um anúncio de Luís Montenegro durante o verão, o Governo vai oficializar o regresso da Fórmula 1 a Portugal esta terça-feira, avança a SIC.

O ministro Adjunto e da Economia, Luís Castro Almeida, tem agendada uma conferência de imprensa para as 9 horas, mas não adianta do que se trata, apenas que é sobre Fórmula 1, a mais prestigiada competição a quatro rodas do panorama mundial.

Segundo a SIC, já está fechado o regresso da F1 a Portugal para as temporadas de 2027 e 2028, com as provas a realizarem-se no Autódromo do Algarve, em Portimão, que já tinha recebido corridas em 2020 e 2021, em circunstâncias um pouco diferentes, num contexto de pandemia de Covid-19 e com limitação de espectadores num ano e sem presença de pública no outro.

Em setembro, o CEO da Fórmula 1 considerou o regresso da competição a Portugal "difícil", adiantando que existiam "pouquíssimas vagas disponíveis" e avisando que os interessados precisavam de "ter poder financeiro".

Em média, no ano passado, cada corrida pagou mais de 35 milhões de euros pelo privilégio de estar no calendário da F1 - embora nem todos paguem o mesmo: enquanto o circuito do Mónaco paga cerca de 20 milhões, a Arábia Saudita paga perto de 60 milhões de dólares por ano, tal como o Qatar.

O calendário da Fórmula 1 para 2026 já está fechado, com a própria competição a tê-lo anunciado em junho. Entre as novidades está Madrid, com um circuito citadino, com o calendário a começar em Melbourne, na Austrália, em março, e a terminar em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, em dezembro, num total de 24 corridas.

Para 2027, há 22 circuitos que já têm contrato, enquanto um deles - Zandvoort, nos Países Baixos - já está confirmado que ficará de fora do calendário. O outro circuito ainda sem contrato para 2027 é o de Barcelona.

