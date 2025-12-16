Fórmula 1 regressa a Portugal (e ao Algarve) em 2027 e 2028

16 dez, 2025 - 00:12 • Diogo Camilo
Depois de um anúncio de Luís Montenegro durante o verão, o Governo vai oficializar o regresso da Fórmula 1 a Portugal esta terça-feira, avança a SIC.
O ministro Adjunto e da Economia, Luís Castro Almeida, tem agendada uma conferência de imprensa para as 9 horas, mas não adianta do que se trata, apenas que é sobre Fórmula 1, a mais prestigiada competição a quatro rodas do panorama mundial.
Segundo a SIC, já está fechado o regresso da F1 a Portugal para as temporadas de 2027 e 2028, com as provas a realizarem-se no Autódromo do Algarve, em Portimão, que já tinha recebido corridas em 2020 e 2021, em circunstâncias um pouco diferentes, num contexto de pandemia de Covid-19 e com limitação de espectadores num ano e sem presença de pública no outro.
Em setembro, o CEO da Fórmula 1 considerou o regresso da competição a Portugal "difícil", adiantando que existiam "pouquíssimas vagas disponíveis" e avisando que os interessados precisavam de "ter poder financeiro".
Fórmula 1
Em média, no ano passado, cada corrida pagou mais de 35 milhões de euros pelo privilégio de estar no calendário da F1 - embora nem todos paguem o mesmo: enquanto o circuito do Mónaco paga cerca de 20 milhões, a Arábia Saudita paga perto de 60 milhões de dólares por ano, tal como o Qatar.
O calendário da Fórmula 1 para 2026 já está fechado, com a própria competição a tê-lo anunciado em junho. Entre as novidades está Madrid, com um circuito citadino, com o calendário a começar em Melbourne, na Austrália, em março, e a terminar em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, em dezembro, num total de 24 corridas.
Para 2027, há 22 circuitos que já têm contrato, enquanto um deles - Zandvoort, nos Países Baixos - já está confirmado que ficará de fora do calendário. O outro circuito ainda sem contrato para 2027 é o de Barcelona.