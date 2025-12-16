Fórmula 1 regressa a Portugal (e ao Algarve) em 2027 e 2028

Depois de um anúncio de Luís Montenegro durante o verão, o Governo vai oficializar o regresso da Fórmula 1 a Portugal esta terça-feira, avança a SIC.

O ministro Adjunto e da Economia, Luís Castro Almeida, tem agendada uma conferência de imprensa para as 9 horas, mas não adianta do que se trata, apenas que é sobre Fórmula 1, a mais prestigiada competição a quatro rodas do panorama mundial.

Segundo a SIC, já está fechado o regresso da F1 a Portugal para as temporadas de 2027 e 2028, com as provas a realizarem-se no Autódromo do Algarve, em Portimão, que já tinha recebido corridas em 2020 e 2021, em circunstâncias um pouco diferentes, num contexto de pandemia de Covid-19 e com limitação de espectadores num ano e sem presença de pública no outro.

Em setembro, o CEO da Fórmula 1 considerou o regresso da competição a Portugal "difícil", adiantando que existiam "pouquíssimas vagas disponíveis" e avisando que os interessados precisavam de "ter poder financeiro".