​O que aconteceu no último GP de Portugal?

Lewis Hamilton, quem sabe inspirado no seu herói Ayrton Senna (primeira vitória em 1985 no Estoril) e no que fizera no ano anterior, conquistou a vitória no Algarve numa "corrida espectacular". Naquela que foi a terceira etapa da temporada 2021, o britânico somou o triunfo 97 da carreira e assim agarrou a liderança do Mundial, com 69 pontos, mais oito do que Verstappen e 32 do que Lando Norris, o agora campeão do mundo.

Quando o relógio exibia um “L” com os seus braços naquele 2 de maio, às 15h00, as luzes apagaram-se e os foguetões com rodas dispararam na grande reta do circuito. Ao longo de 66 voltas, revelando os mais de 306 quilómetros, os pilotos atacaram e defenderam-se. Bom, quase todos, Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) não passou da primeira volta, depois de uma colisão com Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), obrigando à entrada do safety car.

Essa foi, durante uma pandemia que calava as bancadas, a última vez que o circo da Fórmula 1 veio a Portugal, num hiato que se vai arrastar apenas até 2027, altura em que os pilotos especiais enfiados dentro de ruidosas bestas regressam àquele circuito.

Os roncos do Mercedes de Valtteri Bottas agitaram os medronheiros e as laranjeiras enquanto garantia a pole position no GP de Portugal, em Portimão, em maio de 2021. O finlandês foi mais rápido do que Lewis Hamilton, companheiro da Mercedes, e Max Verstappen (Red Bull).

Antes da corrida, Hamilton confessou que cresceu a ver o GP de Portugal no Estoril. "Foi muito bom voltar a Portugal para competir", disse também o homem que no ano anterior superou ali as 91 vitórias de Michael Schumacher, estabelecendo um novo recorde mundial. "Honestamente, acho que não consigo descrever bem o significado da conquista, porque não me parece realidade", refletiu então.

"É completamente surreal: num momento estás em casa a ver o Michael ganhar todos os campeonatos e no outro estás em pista, a correr com ele. De repente estás a substituí-lo e, depois, estás a igualar os seus recordes. É como se estivesse constantemente a questionar-me acerca de quando vou acordar deste sonho", desabafou o heptacampeão mundial.

Finalmente, Bottas, o senhor pole position e que até desenhou a volta mais rápida, não foi além do terceiro lugar. O neerlandês Max Verstappen, que ganharia nesse ano o primeiro Mundial de F1, terminou a corrida portuguesa na segunda posição e viu uma volta mais rápida ser apagada por exceder os limites de pista na curva 14.

Para 2027, há 22 circuitos que já têm contrato. Zandvoort, nos Países Baixos, já está confirmado que ficará de fora do calendário. O outro circuito ainda sem contrato para 2027 é o de Barcelona. Portugal ocupa uma dessas duas vagas e também tem lugar marcado para 2028.

Agora, Portimão volta ao calendário da modalidade-rainha do automobilismo. Seis anos depois, os medronheiros e as laranjeiras voltam a tremer de emoção.