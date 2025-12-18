Ouvir
Fórmula 1

Depois do 33 e do 1, Verstappen vai utilizar o número 3 no Mundial de F1 em 2026

18 dez, 2025 - 16:20 • Lusa

O piloto neerlandês Max Verstappen vai utilizar o número 3 no Mundial de Fórmula 1 em 2026, depois de ter utilizado o 1, de campeão, ao longo das últimas quatro temporadas, anunciou hoje a escuderia Red Bull.

O britânico Lando Norris (McLaren), que se sagrou campeão no final de 2025 ao bater Verstappen por dois pontos, passará a utilizar o número 1.

O número 3 pertencia ao australiano Daniel Ricciardo, já retirado da competição, que detinha os direitos sobre a utilização desse dorsal. No entanto, a alteração ao regulamento permite que os pilotos renunciem aos seus números, tendo o australiano autorizado a sua utilização por Verstappen.

Desde a sua estreia na Fórmula 1, em 2015, Max Verstappen utilizou o número 33, até ao final de 2021, ano em que se sagrou campeão mundial pela primeira vez.

Entre 2022 e 2025 utilizou no seu carro o número 1, habitualmente atribuído ao piloto campeão em título.

Numa entrevista recente, Max Verstappen, de 28 anos, já tinha indicado que o seu número preferido “sempre foi o três”.

“O 33 servia mas sempre gostei mais de apenas um algarismo em vez de dois. Sempre disse que representava uma sorte dupla mas já consegui a minha sorte na Fórmula 1”, explicitou.

O Mundial de Fórmula 1 regressa a 26 de fevereiro, com os primeiros testes de pré-temporada, na Malásia.

A primeira prova da nova temporada será o Grande Prémio da Austrália, de 14 a 16 de março de 2026.

