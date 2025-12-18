Depois do 33 e do 1, Verstappen vai utilizar o número 3 no Mundial de F1 em 2026

O piloto neerlandês Max Verstappen vai utilizar o número 3 no Mundial de Fórmula 1 em 2026, depois de ter utilizado o 1, de campeão, ao longo das últimas quatro temporadas, anunciou hoje a escuderia Red Bull.

O britânico Lando Norris (McLaren), que se sagrou campeão no final de 2025 ao bater Verstappen por dois pontos, passará a utilizar o número 1.

O número 3 pertencia ao australiano Daniel Ricciardo, já retirado da competição, que detinha os direitos sobre a utilização desse dorsal. No entanto, a alteração ao regulamento permite que os pilotos renunciem aos seus números, tendo o australiano autorizado a sua utilização por Verstappen.

Desde a sua estreia na Fórmula 1, em 2015, Max Verstappen utilizou o número 33, até ao final de 2021, ano em que se sagrou campeão mundial pela primeira vez.