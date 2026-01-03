João Ferreira faz 12.º lugar no prólogo do Dakar

Os portugueses João Ferreira e Filipe Palmeiro (Toyota) terminaram em 12.º lugar o primeiro dia do Rali Dakar 2026, a 19 segundos de Mattias Ekstrom (Raptor), que venceu o prólogo, em Yanbu, na Arábia Saudita.

O percurso deste sábado teve 23 quilómetros cronometrados.

“O prólogo trouxe exatamente aquilo que antecipava antes da prova: o nível competitivo é muito elevado. Existem vários pilotos com capacidade para liderar e não vai existir espaço para qualquer desatenção. Foi uma etapa curta e limpa, onde o carro esteve ao nível que gostaríamos e onde conseguimos seguir a linha que tínhamos traçado. Mais do que os tempos o prólogo serve para percebermos se estamos no ritmo certo”, disse João Ferreira.

Nas motos, foi o espanhol Edgar Canet (KTM), de 20 anos, que ganhou a primeira especial e tornou-se no mais jovem vencedor da história do Dakar.

O melhor português foi Martim Ventura (Honda) que demorou mais 1.05 minutos.

Já na categoria T4 (SSV) os melhores portugueses foram a dupla Gonçalo Guerreiro/Maykel Justo (Loeb Motorsport).

A primeira etapa vai ter 305 quilómetros.