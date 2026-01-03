Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 02 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Rali Dakar

João Ferreira faz 12.º lugar no prólogo do Dakar

03 jan, 2026 - 16:18

Prova vai ter este domingo a primeira etapa de 305 quilómetros.

A+ / A-

Os portugueses João Ferreira e Filipe Palmeiro (Toyota) terminaram em 12.º lugar o primeiro dia do Rali Dakar 2026, a 19 segundos de Mattias Ekstrom (Raptor), que venceu o prólogo, em Yanbu, na Arábia Saudita.

O percurso deste sábado teve 23 quilómetros cronometrados.

“O prólogo trouxe exatamente aquilo que antecipava antes da prova: o nível competitivo é muito elevado. Existem vários pilotos com capacidade para liderar e não vai existir espaço para qualquer desatenção. Foi uma etapa curta e limpa, onde o carro esteve ao nível que gostaríamos e onde conseguimos seguir a linha que tínhamos traçado. Mais do que os tempos o prólogo serve para percebermos se estamos no ritmo certo”, disse João Ferreira.

Nas motos, foi o espanhol Edgar Canet (KTM), de 20 anos, que ganhou a primeira especial e tornou-se no mais jovem vencedor da história do Dakar.

O melhor português foi Martim Ventura (Honda) que demorou mais 1.05 minutos.

Já na categoria T4 (SSV) os melhores portugueses foram a dupla Gonçalo Guerreiro/Maykel Justo (Loeb Motorsport).

A primeira etapa vai ter 305 quilómetros.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 02 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer