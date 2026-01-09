A nova F1 já tem um carro em pista. Veja o calendário de testes e lançamentos de 2026

Já há um carro da nova geração da Fórmula 1 em pista. A Audi foi a primeira equipa de F1 a fazer andar um novo carro em 2026, ano de grandes mudanças na aerodinâmica e nos motores, cerca de uma semana e meia antes do primeiro teste de pré-temporada. A Audi — que comprou a Sauber e assume o lugar da equipa na F1 — esteve esta sexta-feira em Barcelona, para realizar um dia de filmagem permitido pelas regras. O R26 tornou-se assim, pelas mãos de Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, o primeiro carro de 2026 a andar em pista (ainda que numa versão muito preliminar), com novas regras a permitir aerodinâmica ativa e um motor cuja potência depende em 50% de energia elétrica. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Com a estreia à porta fechada, os adeptos de F1 voltaram à velha e honrada tradição de esperar que alguém tenha ido para as imediações da pista apontar uma câmara para dentro — produzindo assim o primeiro vídeo. Também surgiu uma suposta imagem do carro em rodagem, mas as proporções erradas e posicionamento incomum de alguns elementos indicam que essa imagem, com o carro em curva, não é real e foi produzida com recurso à inteligência artificial.

As equipas aproveitam a possibilidade do dia de filmagens para ir à pista assegurar que todos os novos sistemas funcionam. Dessa forma, resolvem já problemas que, sem este teste preliminar, só seriam conhecidos na primeira sessão de testes, quando estão à frente de todos os concorrentes e há um número limitado de horas para rodar. Num ano de grandes mudanças, esses dias vão ser importantes para as equipas. As regras desportivas da F1 permitem às equipas dois dias de filmagem por ano, com um limite de 200 quilómetros a percorrer em cada dia (menos 105 km que a distância mínima de um Grande Prémio).

Em Barcelona, esse limite equivale a 42 voltas à pista. Outra limitação: as equipas apenas podem utilizar pneus da Pirelli específicos para demonstrações, diferentes dos pneus utilizados nos testes oficiais e no campeonato. Testes de pré-temporada em níveis de 2015 Lando Norris sagrou-se campeão mundial de pilotos há um mês e dois dias. Parece pouco, mas entre temporadas com regras radicalmente diferentes, é uma eternidade na F1 — e, desde aí, as equipas só pararam alguns dias no Natal e Ano Novo, porque os regulamentos agora obrigam a fechar nessa altura. Desde o início de 2025 que o desenvolvimento dos carros de 2026 é tema. Mudar os motores para aumentar a dependência da potência elétrica é um desafio. Passar a utilizar combustíveis produzidos integralmente a partir de biomassa não-alimentar com limites de emissões aumenta esse desafio. Alterar, ao mesmo tempo, o conceito aerodinâmico dos carros, introduzindo aerodinâmica ativa através do movimento das asas dianteira e traseira, e retrocedendo no efeito solo introduzido em 2022, complica tudo ainda mais.

Esta complexidade sem precedentes faz a Fórmula 1 ter três testes oficiais de pré-temporada, o que já não acontece desde 2015. Contudo, vão ser nove dias em pista — em 2015, segundo ano dos motores híbridos V6 turbo, foram 12. No primeiro teste, entre 26 e 30 de janeiro em Barcelona, as equipas apenas vão poder escolher três dos cinco dias para testar o carro em pista — e, como é regra nos testes na F1, cada equipa apenas pode ter um carro em pista de cada vez. Ao contrário da tradição desde que a F1 faz testes coletivos, esta sessão em Barcelona vai ser totalmente fechada ao público e aos jornalistas. A privacidade deve-se à expectativa de problemas na primeira ocasião em que os novos carros rodam a sério, mas pode virar-se contra as equipas — basta ver o exemplo da imagem falsa que circulou esta sexta-feira, a propósito do teste da Audi.