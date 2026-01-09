A nova F1 já tem um carro em pista. Veja o calendário de testes e lançamentos de 2026

09 jan, 2026 - 16:55 • João Pedro Quesado
Já há um carro da nova geração da Fórmula 1 em pista. A Audi foi a primeira equipa de F1 a fazer andar um novo carro em 2026, ano de grandes mudanças na aerodinâmica e nos motores, cerca de uma semana e meia antes do primeiro teste de pré-temporada.
A Audi — que comprou a Sauber e assume o lugar da equipa na F1 — esteve esta sexta-feira em Barcelona, para realizar um dia de filmagem permitido pelas regras. O R26 tornou-se assim, pelas mãos de Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, o primeiro carro de 2026 a andar em pista (ainda que numa versão muito preliminar), com novas regras a permitir aerodinâmica ativa e um motor cuja potência depende em 50% de energia elétrica.
Com a estreia à porta fechada, os adeptos de F1 voltaram à velha e honrada tradição de esperar que alguém tenha ido para as imediações da pista apontar uma câmara para dentro — produzindo assim o primeiro vídeo. Também surgiu uma suposta imagem do carro em rodagem, mas as proporções erradas e posicionamento incomum de alguns elementos indicam que essa imagem, com o carro em curva, não é real e foi produzida com recurso à inteligência artificial.
As equipas aproveitam a possibilidade do dia de filmagens para ir à pista assegurar que todos os novos sistemas funcionam. Dessa forma, resolvem já problemas que, sem este teste preliminar, só seriam conhecidos na primeira sessão de testes, quando estão à frente de todos os concorrentes e há um número limitado de horas para rodar.
Num ano de grandes mudanças, esses dias vão ser importantes para as equipas. As regras desportivas da F1 permitem às equipas dois dias de filmagem por ano, com um limite de 200 quilómetros a percorrer em cada dia (menos 105 km que a distância mínima de um Grande Prémio).
Em Barcelona, esse limite equivale a 42 voltas à pista. Outra limitação: as equipas apenas podem utilizar pneus da Pirelli específicos para demonstrações, diferentes dos pneus utilizados nos testes oficiais e no campeonato.
Lando Norris sagrou-se campeão mundial de pilotos há um mês e dois dias. Parece pouco, mas entre temporadas com regras radicalmente diferentes, é uma eternidade na F1 — e, desde aí, as equipas só pararam alguns dias no Natal e Ano Novo, porque os regulamentos agora obrigam a fechar nessa altura.
Desde o início de 2025 que o desenvolvimento dos carros de 2026 é tema. Mudar os motores para aumentar a dependência da potência elétrica é um desafio. Passar a utilizar combustíveis produzidos integralmente a partir de biomassa não-alimentar com limites de emissões aumenta esse desafio. Alterar, ao mesmo tempo, o conceito aerodinâmico dos carros, introduzindo aerodinâmica ativa através do movimento das asas dianteira e traseira, e retrocedendo no efeito solo introduzido em 2022, complica tudo ainda mais.
Esta complexidade sem precedentes faz a Fórmula 1 ter três testes oficiais de pré-temporada, o que já não acontece desde 2015. Contudo, vão ser nove dias em pista — em 2015, segundo ano dos motores híbridos V6 turbo, foram 12.
No primeiro teste, entre 26 e 30 de janeiro em Barcelona, as equipas apenas vão poder escolher três dos cinco dias para testar o carro em pista — e, como é regra nos testes na F1, cada equipa apenas pode ter um carro em pista de cada vez.
Ao contrário da tradição desde que a F1 faz testes coletivos, esta sessão em Barcelona vai ser totalmente fechada ao público e aos jornalistas. A privacidade deve-se à expectativa de problemas na primeira ocasião em que os novos carros rodam a sério, mas pode virar-se contra as equipas — basta ver o exemplo da imagem falsa que circulou esta sexta-feira, a propósito do teste da Audi.
Os dois testes no Bahrain, em fevereiro, vão ser transmitidos em direto pela F1TV. Apenas aí os verdadeiros carros de 2026 serão visíveis. Algumas equipas apenas vão revelar as pinturas antes dos testes, utilizando o modelo para as regras deste ano. Outras vão mostrar já o seu carro, mas provavelmente numa versão básica que pode, ou não, ter várias partes alteradas logo no primeiro teste ou apenas nas primeiras corridas.
As equipas que vão usar motores de nome Ford (desenvolvidos pela divisão de motores da Red Bull) vão ser as primeiras a mostrar as cores de 2026. Para os fãs dos detalhes, é provável que a Red Bull volte a utilizar um contorno branco em torno do famoso logótipo amarelo e vermelho. Improvável é as duas equipas mostrarem os carros que planeiam utilizar em 2026.
Estas vão ser as primeiras imagens de um carro de 2026, ainda que provavelmente numa versão básica. Também vai ser o primeiro carro da Haas com a Toyota como patrocinadora principal da equipa.
A Audi vai mostrar a pintura oficial do carro, provavelmente no mesmo modelo que utilizou em novembro para mostrar o conceito dessa pintura e lançar oficialmente a equipa. No dia 21, esse modelo vai poder ser visto de perto por adeptos.
Não é habitual uma marca fazer o lançamento oficial do motor que desenvolveu para a F1, mas a Honda sente a necessidade de marcar a reentrada oficial num campeonato que não abandonou verdadeiramente nos últimos anos.
A Mercedes vai mostrar o carro de 2026 com imagens digitais antes do teste em Barcelona. Depois, em fevereiro, vai fazer um lançamento como habitual, com os pilotos e líderes da equipa a falar sobre a nova temporada.
A Ferrari tende a mostrar o verdadeiro carro, mesmo escondendo alguns detalhes. Sem local anunciado, será provavelmente na sede em Maranello, e pode incluir o habitual teste na pista vizinha de Fiorano. Essa utilização de um dos dias de filmagem da equipa em 2026 pode ser a primeira vez este ano que um novo carro roda publicamente.
A pior equipa de 2025 vai mostrar as cores do carro de 2026 com os pilotos no evento. Não se sabe se será um regresso dos antigos lançamentos à porta da garagem, ou algo mais cuidado.
Teste sem acesso de jornalistas e adeptos, em que as equipas podem utilizar três dos cinco dias.
O lançamento mais habitual, formal, com o carro, pilotos e líderes da equipa.
Antes de mostrar a pintura que vai utilizar em 2026, a Williams vai para a pista com um design escolhido pelos adeptos numa votação online.
A nova equipa da F1 vai divulgar as cores do carro durante o intervalo da Super Bowl — uma estreia da F1. Em Portugal, já será a madrugada do dia 9.
O primeiro carro desenhado por Adrian Newey na equipa que agora lidera será também o primeiro carro da Aston Martin com motor Honda.
A equipa campeã de 2024 e 2025 vai apresentar a pintura do carro de 2026 num evento online, transmitido a partir do circuito do Bahrain, numa apresentação com Lando Norris, Oscar Piastri, Andrea Stella (diretor da equipa) e Zak Brown (CEO da McLaren).
A estreia da nova temporada ainda não tem dia marcado, mas tem oscilado entre o último dia dos testes de pré-temporada e a semana anterior à primeira corrida, como em 2025. Se for essa a lógica, os dez episódios sobre o campeonato do ano passado deverão estrear a 27 de fevereiro na plataforma de streaming.
O campeonato de 2026 da Fórmula 1 começa a 8 de março, com o Grande Prémio da Austrália, em Melbourne.
[notícia atualizada às 18h26, com data de lançamento da McLaren]