Fórmula 1

A F1 também tem pré-época: o calendário dos novos carros, dos testes de 2026 e de "Drive to Survive"

15 jan, 2026 - 09:50 • João Pedro Quesado

É a época dourada das artimanhas, de adivinhar o que as equipas escondem e de tentar descobrir detalhes em todas as fotos. A campeã McLaren é a última a apresentar o carro, já depois das equipas se juntarem para um teste 'secreto' em Barcelona.



Agora é a sério. A preparação para a nova era da Fórmula 1 — diferente nos motores, no combustível e nas asas — está prestes a entrar na fase final. Com o lançamento das cores para 2026, a Red Bull e a Racing Bulls marcam, esta quinta-feira em Detroit, o arranque da pré-época de 2026.

A Audi, ex-Sauber, deu na sexta-feira passada um aperitivo aos adeptos de F1, com uma breve sessão à porta fechada no circuito de Barcelona. Seguem-se os lançamentos dos carros das 11 equipas — não esquecer a estreante Cadillac, que vai utilizar a Super Bowl —, um teste 'secreto' das novas máquinas ainda em janeiro e dois testes bem públicos já em fevereiro.

Nem todos vão mostrar o mesmo. Afinal, a pré-temporada é a época dourada das artimanhas. Algumas equipas vão apresentar o modelo básico de um carro para as novas regras de 2026 com a pintura atualizada. Outras, provavelmente a maioria, vão lançar uma primeira versão, menos trabalhada, do carro que vai competir este ano. O certo é que todas vão esconder ao máximo os detalhes mais importantes.

E porquê um teste 'secreto'? A F1 tem, desde 2019, transformado os testes de pré-temporada num evento com oito horas diárias de transmissão em direto na F1TV. A mudança acontece porque as equipas ainda se lembram do primeiro teste após a última mudança de motores, em 2014. E decidiram proteger-se do que entendem como um risco para a reputação.

Então, em Jerez de la Frontera, uma equipa nem apareceu (a Lotus, atual Alpine). Outra ainda estava a caminho da pista no primeiro dia (a defunta Marussia). A McLaren não saiu da garagem. Durante mais de duas horas, ninguém fez uma volta completa. A Red Bull usou mais a rebarbadora que o motor do carro. A Mercedes viu uma asa dianteira cair em pista. A Ferrari, que completou mais voltas, parou em pista logo na primeira. Ao todo, fizeram-se apenas 93 voltas — no fim do primeiro dia de 2025, estavam feitas 1.326.

O certo é que, no fim de todos os lançamentos, há mais dois testes para preparar as corridas de 2026 — e esses são transmitidos em direto, abertos ao públicos e aos jornalistas.

A nova temporada da série "Drive to Survive" já se tornou no habitual último capítulo da pré-época. A Netflix ainda não anunciou a data da estreia, mas a escolha tem recaído entre o último dia de testes e a semana anterior à primeira corrida.

O calendário da pré-temporada da F1 em 2026

  • 15 de janeiro (quinta-feira), Detroit
    Red Bull e Racing Bulls: lançamento das pinturas

As equipas que vão usar motores de nome Ford (desenvolvidos pela divisão de motores da Red Bull) vão ser as primeiras a mostrar as cores de 2026. Para os fãs dos detalhes, é provável que a Red Bull volte a utilizar um contorno branco em torno do famoso logótipo amarelo e vermelho. Improvável é as duas equipas mostrarem os carros que planeiam utilizar em 2026. Em Portugal, a apresentação será já na madrugada de 16 de janeiro, às 3h.

  • 19 de janeiro (segunda-feira), online
    Haas: lançamento da pintura

Estas vão ser as primeiras imagens de um carro de 2026, ainda que provavelmente numa versão básica. Também vai ser o primeiro carro da Haas com a Toyota como patrocinadora principal da equipa.

  • 20 de janeiro (terça-feira), Berlim
    Audi: lançamento da pintura

A Audi vai mostrar a pintura oficial do carro — não se sabe se no mesmo modelo que utilizou em novembro para lançar oficialmente a equipa, ou no carro que já rodou em Barcelona. No dia 21, esse modelo vai poder ser visto de perto por adeptos em Berlim.

  • 20 de janeiro, Tóquio
    Honda: lançamento do motor

Não é habitual uma marca fazer o lançamento oficial do motor que desenvolveu para a F1, mas a Honda sente a necessidade de marcar a reentrada oficial num campeonato que não abandonou verdadeiramente nos últimos anos.

  • 22 de janeiro (quinta-feira), online
    Mercedes: lançamento do carro

A Mercedes vai mostrar o carro de 2026 com imagens digitais antes do teste em Barcelona. Depois, em fevereiro, vai fazer um lançamento como habitual, com os pilotos e líderes da equipa a falar sobre a nova temporada.

  • 23 de janeiro (sexta-feira)
    Ferrari: lançamento do carro

A Ferrari tende a mostrar o verdadeiro carro, mesmo escondendo alguns detalhes — e já se sabe que vai mostrar uma "versão A", para ter uma "versão B" na primeira corrida. Sem local anunciado para a apresentação, será provavelmente na sede em Maranello, e pode incluir o habitual teste na pista vizinha de Fiorano. Essa utilização de um dos dias de filmagem da equipa em 2026 pode ser a primeira vez este ano que um novo carro roda publicamente.

  • 23 de janeiro, Barcelona
    Alpine: lançamento da pintura

A pior equipa de 2025 vai mostrar as cores do carro de 2026 com os pilotos no evento. Não se sabe se será um regresso dos antigos lançamentos à porta da garagem, ou algo mais cuidado.

  • 26 a 30 de janeiro (segunda a sexta), Barcelona
    Teste privado de pré-temporada

Teste sem acesso de jornalistas e adeptos, em que as equipas podem utilizar três dos cinco dias.

  • 2 de fevereiro (segunda-feira), online
    Mercedes: lançamento

O lançamento mais habitual, formal, com o carro, pilotos e líderes da equipa.

  • 3 de fevereiro (terça-feira), online
    Williams: lançamento da pintura

Antes de mostrar a pintura que vai utilizar em 2026, a Williams vai para a pista com um design escolhido pelos adeptos numa votação online.

  • 8 de fevereiro (domingo), online
    Cadillac: lançamento da pintura

A nova equipa da F1 vai divulgar as cores do carro durante o intervalo da Super Bowl — uma estreia da F1. Em Portugal, já será a madrugada do dia 9.

  • 9 de fevereiro (segunda)
    Aston Martin: lançamento do carro

O primeiro carro desenhado por Adrian Newey na equipa que agora lidera será também o primeiro carro da Aston Martin com motor Honda.

  • 9 de fevereiro (segunda), Bahrain
    McLaren: lançamento da pintura

A equipa campeã de 2024 e 2025 vai apresentar a pintura do carro de 2026 num evento online, transmitido a partir do circuito do Bahrain, numa apresentação com Lando Norris, Oscar Piastri, Andrea Stella (diretor da equipa) e Zak Brown (CEO da McLaren).

  • 11 a 13 de fevereiro (quarta a sexta), Bahrain
    Segundo teste de pré-temporada
  • 18 a 20 de fevereiro (quarta a sexta), Bahrain
    Terceiro teste de pré-temporada
  • Fim de fevereiro, Netflix
    "Drive to Survive": estreia da oitava temporada

A estreia da nova temporada ainda não tem dia marcado, mas tem oscilado entre o último dia dos testes de pré-temporada e a semana anterior à primeira corrida, como em 2025. Se for essa a lógica, os dez episódios sobre o campeonato do ano passado deverão estrear a 27 de fevereiro na plataforma de streaming.

O campeonato de 2026 da Fórmula 1 começa a 8 de março, com o Grande Prémio da Austrália, em Melbourne.

