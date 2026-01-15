A F1 também tem pré-época: o calendário dos novos carros, dos testes de 2026 e de "Drive to Survive"

15 jan, 2026 - 09:50 • João Pedro Quesado
Agora é a sério. A preparação para a nova era da Fórmula 1 — diferente nos motores, no combustível e nas asas — está prestes a entrar na fase final. Com o lançamento das cores para 2026, a Red Bull e a Racing Bulls marcam, esta quinta-feira em Detroit, o arranque da pré-época de 2026.
A Audi, ex-Sauber, deu na sexta-feira passada um aperitivo aos adeptos de F1, com uma breve sessão à porta fechada no circuito de Barcelona. Seguem-se os lançamentos dos carros das 11 equipas — não esquecer a estreante Cadillac, que vai utilizar a Super Bowl —, um teste 'secreto' das novas máquinas ainda em janeiro e dois testes bem públicos já em fevereiro.
Nem todos vão mostrar o mesmo. Afinal, a pré-temporada é a época dourada das artimanhas. Algumas equipas vão apresentar o modelo básico de um carro para as novas regras de 2026 com a pintura atualizada. Outras, provavelmente a maioria, vão lançar uma primeira versão, menos trabalhada, do carro que vai competir este ano. O certo é que todas vão esconder ao máximo os detalhes mais importantes.
E porquê um teste 'secreto'? A F1 tem, desde 2019, transformado os testes de pré-temporada num evento com oito horas diárias de transmissão em direto na F1TV. A mudança acontece porque as equipas ainda se lembram do primeiro teste após a última mudança de motores, em 2014. E decidiram proteger-se do que entendem como um risco para a reputação.
Fórmula 1
Então, em Jerez de la Frontera, uma equipa nem apareceu (a Lotus, atual Alpine). Outra ainda estava a caminho da pista no primeiro dia (a defunta Marussia). A McLaren não saiu da garagem. Durante mais de duas horas, ninguém fez uma volta completa. A Red Bull usou mais a rebarbadora que o motor do carro. A Mercedes viu uma asa dianteira cair em pista. A Ferrari, que completou mais voltas, parou em pista logo na primeira. Ao todo, fizeram-se apenas 93 voltas — no fim do primeiro dia de 2025, estavam feitas 1.326.
O certo é que, no fim de todos os lançamentos, há mais dois testes para preparar as corridas de 2026 — e esses são transmitidos em direto, abertos ao públicos e aos jornalistas.
A nova temporada da série "Drive to Survive" já se tornou no habitual último capítulo da pré-época. A Netflix ainda não anunciou a data da estreia, mas a escolha tem recaído entre o último dia de testes e a semana anterior à primeira corrida.
Fórmula 1
As equipas que vão usar motores de nome Ford (desenvolvidos pela divisão de motores da Red Bull) vão ser as primeiras a mostrar as cores de 2026. Para os fãs dos detalhes, é provável que a Red Bull volte a utilizar um contorno branco em torno do famoso logótipo amarelo e vermelho. Improvável é as duas equipas mostrarem os carros que planeiam utilizar em 2026. Em Portugal, a apresentação será já na madrugada de 16 de janeiro, às 3h.
Estas vão ser as primeiras imagens de um carro de 2026, ainda que provavelmente numa versão básica. Também vai ser o primeiro carro da Haas com a Toyota como patrocinadora principal da equipa.
A Audi vai mostrar a pintura oficial do carro — não se sabe se no mesmo modelo que utilizou em novembro para lançar oficialmente a equipa, ou no carro que já rodou em Barcelona. No dia 21, esse modelo vai poder ser visto de perto por adeptos em Berlim.
Não é habitual uma marca fazer o lançamento oficial do motor que desenvolveu para a F1, mas a Honda sente a necessidade de marcar a reentrada oficial num campeonato que não abandonou verdadeiramente nos últimos anos.
A Mercedes vai mostrar o carro de 2026 com imagens digitais antes do teste em Barcelona. Depois, em fevereiro, vai fazer um lançamento como habitual, com os pilotos e líderes da equipa a falar sobre a nova temporada.
A Ferrari tende a mostrar o verdadeiro carro, mesmo escondendo alguns detalhes — e já se sabe que vai mostrar uma "versão A", para ter uma "versão B" na primeira corrida. Sem local anunciado para a apresentação, será provavelmente na sede em Maranello, e pode incluir o habitual teste na pista vizinha de Fiorano. Essa utilização de um dos dias de filmagem da equipa em 2026 pode ser a primeira vez este ano que um novo carro roda publicamente.
A pior equipa de 2025 vai mostrar as cores do carro de 2026 com os pilotos no evento. Não se sabe se será um regresso dos antigos lançamentos à porta da garagem, ou algo mais cuidado.
Teste sem acesso de jornalistas e adeptos, em que as equipas podem utilizar três dos cinco dias.
O lançamento mais habitual, formal, com o carro, pilotos e líderes da equipa.
Antes de mostrar a pintura que vai utilizar em 2026, a Williams vai para a pista com um design escolhido pelos adeptos numa votação online.
A nova equipa da F1 vai divulgar as cores do carro durante o intervalo da Super Bowl — uma estreia da F1. Em Portugal, já será a madrugada do dia 9.
O primeiro carro desenhado por Adrian Newey na equipa que agora lidera será também o primeiro carro da Aston Martin com motor Honda.
A equipa campeã de 2024 e 2025 vai apresentar a pintura do carro de 2026 num evento online, transmitido a partir do circuito do Bahrain, numa apresentação com Lando Norris, Oscar Piastri, Andrea Stella (diretor da equipa) e Zak Brown (CEO da McLaren).
Fórmula 1
A estreia da nova temporada ainda não tem dia marcado, mas tem oscilado entre o último dia dos testes de pré-temporada e a semana anterior à primeira corrida, como em 2025. Se for essa a lógica, os dez episódios sobre o campeonato do ano passado deverão estrear a 27 de fevereiro na plataforma de streaming.
O campeonato de 2026 da Fórmula 1 começa a 8 de março, com o Grande Prémio da Austrália, em Melbourne.