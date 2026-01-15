Ouvir
Rali Dakar

Depois da 11ª etapa do Dakar, João Ferreira subiu dois lugares na classificação geral

15 jan, 2026 - 16:53 • Lusa

O leiriense concluiu os 346 quilómetros cronometrados entre Bisha e Al Henakiyah da tirada a 3.27 minutos do vencedor, o sueco Mathias Ekstrom (Ford Raptor).

O piloto português João Ferreira (Toyota Hilux) foi, esta quinta-feira, quarto classificado dos automóveis na 11ª de 13 etapas da 48ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, que se disputa na Arábia Saudita até sábado.

O leiriense concluiu os 346 quilómetros cronometrados entre Bisha e Al Henakiyah da tirada a 3.27 minutos do vencedor, o sueco Mathias Ekstrom (Ford Raptor), que bateu o francês Romain Dumas (Ford Raptor) por 1.22 minutos, enquanto o espanhol Carlos Sainz (Ford Raptor) ficou em terceiro, a 2.26.

Maria Luís Gameiro (Mini) fechou o dia na 75ª posição, a 45.08 minutos do vencedor.

Na geral, o qatari Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandrider) manteve a liderança, agora com 08.40 minutos de vantagem sobre o espanhol Nani Roma (Ford Raptor), que é segundo, com o francês Sébastien Loeb (Dacia Sandrider) em terceiro, a 18.37.

Pelo caminho ficou o sul-africano Henk Lategan (Toyota Hilux), que ocupava a segunda posição, com problemas mecânicos.

João Ferreira subiu duas posições e é, agora, 19.º, a 03:03.10 horas do líder, enquanto Maria Gameiro é 72.ª.

“Queremos imenso continuar a demonstrar o nosso potencial e hoje provámos que estamos preparados para isso. Isentos de problemas e situações de corrida, estamos totalmente capazes de lutar pelos nossos objetivos”, anotou João Ferreira, explicando que esta foi “uma etapa super rápida, com algum pó”.

O piloto oficial da Toyota Gazoo Racing South Africa sublinhou: “Este não está a ser um Dakar fácil e prova disso foi a etapa de hoje. Subimos na classificação geral, o que acaba por ser um ponto positivo e motivante para atacar as duas etapas finais com toda a energia”.

Nos SSV, João Monteiro (Can-Am) foi esta quinta-feira o melhor português, na sexta posição, a 04.28 minutos do vencedor, o norte-americano Brock Heger (Polaris), e Hélder Rodrigues (Polaris) foi 13.º.

Na geral, Brock Heger lidera confortavelmente com mais de uma hora de vantagem, enquanto João Monteiro é o melhor representante nacional, na quinta posição, a 02:35.13 horas, e Hélder Rodrigues é 24.º.

Já Pedro Gonçalves (BBR) foi o melhor português nos Challenger, com um 16.º posto, que lhe vale um 11.º da geral.

Nas motas, Martim Ventura (Honda) foi o mais rápido na classe Rally 2, batendo o eslovaco Toni Mulec (KTM) por 02.22 minutos, sendo o sétimo da etapa, dominada pelos homens da Honda.

O norte-americano Ricky Brabec (Honda) liderou quase até final, mas decidiu abdicar da vantagem de mais de três minutos que trazia para ter na sexta-feira uma melhor posição de partida.

Assim, o triunfo ficou para o compatriota Skyler Howes (Honda), que bateu por 21 segundos o francês Adrien Van Beveren (Honda), segundo, e por 1.15 minutos o espanhol Edgar Canet (KTM), terceiro.

O argentino Luciano Benavides (KTM), que foi quarto, lidera a classificação das duas rodas, mas com apenas 23 segundos sobre Ricky Brabec e já mais de 15 minutos face ao espanhol Tosha Schareina (Honda).

Martim Ventura já recuperou até 12.º, enquanto Bruno Santos (Husqvarna) é 17.º, depois desta quinta-feira ter terminado o dia na 19.ª posição.

“Foi uma especial bastante tranquila, sempre a andar rápido. Teve algumas partes técnicas, mas muito divertidas. Tive apenas um problema com o 'tablet', que não validou uns waypoints e perdi ali um ou dois minutos com essa situação. Estamos quase no final da corrida e estou a adorar cada dia, estou muito contente com os resultados”, revelou Ventura, no final da especial.

Nuno Silva (KTM) foi 77.º nas motas e é 88.º da geral.

Nos camiões, o navegador português Paulo Fiúza, que acompanha o lituano Vaidotas Zala (Iveco), terminou na segunda posição e mantém a liderança da categoria, com 16.24 minutos de vantagem sobre o checo Ales Loprais (Iveco), que venceu a tirada.

Na sexta-feira, disputa-se a 12.ª e penúltima etapa deste Dakar, entre Al Henakiyah e Yanbu, com 311 quilómetros cronometrados.

