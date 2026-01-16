Red Bull e Racing Bulls mostram cores (e talvez o carro) para a F1 de 2026

Ouvir
À espera de "dificuldades" com o primeiro motor de produção própria, a equipa de Max Verstappen e Isack Hadjar baixou as expectativas para a primeira temporada de parceria com a Ford. Liam Lawson e Arvid Lindblad são os pilotos da equipa júnior.

A+ / A-

A Red Bull e a Racing Bulls inauguraram, esta madrugada, a época de apresentações dos novos carros de Fórmula 1 para a temporada de 2026. O evento em Detroit, com a Ford em destaque como nova parceira de motores, estava anunciado apenas como lançamento das pinturas do novo ano, mas as duas equipas já mostraram uma aparente primeira versão dos novos carros.

A Red Bull adaptou a pintura à parceria com a Ford, adotando um azul menos escuro em partes do carro. O contorno branco em torno do touro vermelho no logótipo regressou após dez anos de ausência, assim como um acabamento brilhante na pintura — que se tornou raro na F1 por ser mais pesado.

Se a Red Bull mostrou a primeira versão do RB22, só o tempo dirá. O certo é que é diferente da demonstração desenhada pela própria F1. Há trabalho mais detalhado nas extremidades da asa dianteira, nos flancos laterais, no que é visível do fundo do carro, no dispositivo aerodinâmico atrás das rodas dianteiras e no posicionamento do cockpit relativamente aos eixos (mais recuado).

Além disso, a suspensão assume uma opção "pushrod" — o braço oscilante responsável por absorver os impactos fica ligado ao topo do chassis, e não à parte de baixo. Pensa-se que esta será a opção de todas as equipas com as novas regras, já que o abandono do efeito-solo das regras entre 2022 e 2025 significa que a performance é menos dependente de uma distância mínima e constante entre carro e asfalto.

As imagens digitais do carro da Racing Bulls são diferentes, mostrando também algum detalhe de desenvolvimento. A asa dianteira da equipa júnior da Red Bull conta ainda com o dispositivo que vai controlar o ângulo da asa dianteira, novamente móvel (também o foi em 2009 e 2010), visto agora pela primeira vez.

O desempenho da Red Bull em 2026 vai ser importante para Max Verstappen decidir o futuro da carreira. O interesse da Mercedes nos serviços do tetracampeão não é segredo, e a Aston Martin será outra hipótese. A outra curiosidade é a performance de Isack Hadjar no segundo carro da equipa, problemático desde 2019.

A Racing Bulls conta novamente com Liam Lawson, e com o estreante britânico Arvid Lindblad. Yuki Tsunoda, piloto da Red Bull durante 22 corridas de 2025 depois de ter feito as primeiras duas na Racing Bulls, passou a ser o piloto de reserva das duas.

Red Bull espera "dificuldades" com os motores nos primeiros meses

2026 é o primeiro ano em que os carros da Red Bull vão ter motores construídos pela própria equipa — o nome do motor é DM01, em homenagem ao falecido fundador da marca de bebidas, Dietrich Mateschitz. A Red Bull Powertrains foi criada em 2021 para dar à equipa independência neste capítulo, e a Ford juntou-se em 2024 como parceira técnica.

Sendo a primeira experiência da Red Bull nos motores, "pensar estar logo ao nível da competição seria ingénuo", admitiu Laurent Mekies, o diretor da equipa, na apresentação. "Sabemos que vai haver uma quantidade de dificuldades, dores de cabeça, noites sem dormir", acrescentou. "Tenham paciência connosco nos primeiros meses".

Apesar disso, a Red Bull é a única fabricante de motores, além da Mercedes (suposta pioneira do truque), que está a explorar o limite da taxa de compressão permitida nos novos motores. O chefe da divisão de motores da Red Bull, Ben Hodgkinson — recrutado à Mercedes — disse no evento que o motor foi desenhado "até ao limite do que os regulamentos permitem".

Puxar a taxa de compressão além do limite definido deverá dar uma vantagem em pista, mas ninguém sabe se será decisiva, ou como vai interagir com outras características diferentes entre os vários motores. Até aos testes, a suspeita que a Mercedes tem vantagem sobre todos os outros motores e a Red Bull está logo atrás é apenas isso: uma suspeita, sem dados concretos.

