Português ganha Rali Dakar nos camiões

O navegador Paulo Fiúza, que se tornou o primeiro português a vencer uma categoria à geral no rali Dakar de todo-o-terreno, no caso nos camiões, cumpriu "um sonho".

A equipa de Fiúza, que navega o lituano Vaidotas Zala (Iveco), garantiu a vitória com 20.18 minutos de avanço para o checo Ales Loprais (Iveco) e 29.03 sobre o neerlandês Mitchel van den Brink (TRK), depois de ter terminado a 13.ª e última etapa da prova no sexto lugar.

Em declarações à Lusa a partir de Yanbu, junto ao Mar Vermelho, na Arábia Saudita, o navegador, de 50 anos, disse que cumpriu um sonho que durava há 20 anos.

"O que posso dizer é que é um sonho. Vinte anos depois [da primeira participação no Dakar] ser o primeiro português a ganhar a geral numa categoria é fantástico", sublinhou Fiúza, que fez equipa com o piloto lituano Vaidotas Zala e com o mecânico Max van Grol.

Paulo Fiúza, que já tinha sido terceiro classificado ao lado do francês Stéphane Peterhansel nos carros, em 2020, confessou que "não podia estar mais feliz" com esta conquista.

"Quero agradecer a todos os que fizeram parte deste sonho", concluiu o navegador português, que conta com 19 participações e seis vitórias em etapas.