Sexta vitória para Al-Attiyah no Dakar

17 jan, 2026 - 13:03 • Redação com agências

O piloto qatari já tinha vencido em 2011, 2015, 2019, 2022 e 2023.

O qatari Nasser Al-Attiyah venceu este sábado o Rali Dakar pela sexta vez na categoria de automóveis.

Al-Attiyah liderava a prova depois de conquistar a sua 50.ª vitória em etapas e não cometeu erros, garantindo à Dacia a sua primeira vitória na segunda participação no evento de duas semanas realizado inteiramente na Arábia Saudita.

O qatari, de 55 anos, já tinha vencido em 2011, 2015, 2019, 2022 e 2023.

Nani Roma, da Ford, terminou em segundo, a nove minutos e 42 segundos, e o seu colega de equipa, Mattias Ekstrom, ficou em terceiro lugar após vencer a última etapa.

O vencedor do ano passado, Yazeed Al-Rajhi, da Arábia Saudita, abandonou na primeira semana devido a problemas mecânicos.

