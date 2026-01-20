F1: Audi mostra cores, esconde carro verdadeiro e teme "vantagem significativa" de motores rivais

A Audi revelou, esta terça-feira, em Berlim, a pintura definitiva que vai usar na primeira temporada da marca alemã na Fórmula 1. Mas o carro verdadeiro vai continuar escondido até ao primeiro teste público da pré-temporada de F1, e a equipa teme que motores como o da Mercedes tenham uma "vantagem significativa". A equipa anteriormente conhecida como Sauber mostrou ao público a versão final da pintura de cinzento titânio, vermelho e preto — a mesma que mostrou no final de 2025 como conceito, mas agora com os nomes dos patrocinadores.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Já o carro que a Audi testou em Barcelona ficou na fábrica. O carro mostrado esta terça-feira é uma versão de demonstração, com uma interpretação básica das novas regras para 2026. Se dúvidas houvesse, o braço oscilante da suspensão está ao contrário da posição no monolugar que foi visto, graças a adeptos que conseguiram apontar as câmaras para dentro da pista, a 9 de janeiro.

O carro verdadeiro vai participar no primeiro teste de pré-temporada de 2026, também em Barcelona. Mas esse teste decorre à porta fechada, o que significa que, para ver os carros, vai ser preciso que alguns adeptos voltem a aproximar-se dos muros do Circuito de Barcelona-Catalunha com câmaras capazes de captar a ação. O primeiro teste público, com transmissão em direto, vai decorrer no Bahrain, entre 11 e 13 de fevereiro. O segundo teste público também é no Bahrain, uma semana depois, entre 18 e 20 de fevereiro. Audi teme que truque dê "vantagem significativa" aos motores Mercedes "Se for real, é certamente uma vantagem significativa em termos de performance e tempo de volta, e isso faria diferença ao chegarmos à competição". A frase é de Mattia Binotto, o diretor da equipa da Audi, questionado pelos jornalistas sobre o potencial impacto do truque nos motores Mercedes, que foi conhecido este inverno. A Audi, a Ferrari e a Honda pediram à Federação Internacional do Automóvel (FIA) para esclarecer as regras sobre a taxa de compressão nos motores. A taxa de compressão é o rácio entre o volume dentro do cilindro nas duas posições extremas do pistão, a superior e a inferior.