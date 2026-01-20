F1: Audi mostra cores, esconde carro verdadeiro e teme "vantagem significativa" de motores rivais

20 jan, 2026 - 22:22 • João Pedro Quesado
A Audi revelou, esta terça-feira, em Berlim, a pintura definitiva que vai usar na primeira temporada da marca alemã na Fórmula 1. Mas o carro verdadeiro vai continuar escondido até ao primeiro teste público da pré-temporada de F1, e a equipa teme que motores como o da Mercedes tenham uma "vantagem significativa".
A equipa anteriormente conhecida como Sauber mostrou ao público a versão final da pintura de cinzento titânio, vermelho e preto — a mesma que mostrou no final de 2025 como conceito, mas agora com os nomes dos patrocinadores.
Já o carro que a Audi testou em Barcelona ficou na fábrica. O carro mostrado esta terça-feira é uma versão de demonstração, com uma interpretação básica das novas regras para 2026. Se dúvidas houvesse, o braço oscilante da suspensão está ao contrário da posição no monolugar que foi visto, graças a adeptos que conseguiram apontar as câmaras para dentro da pista, a 9 de janeiro.
O carro verdadeiro vai participar no primeiro teste de pré-temporada de 2026, também em Barcelona. Mas esse teste decorre à porta fechada, o que significa que, para ver os carros, vai ser preciso que alguns adeptos voltem a aproximar-se dos muros do Circuito de Barcelona-Catalunha com câmaras capazes de captar a ação.
O primeiro teste público, com transmissão em direto, vai decorrer no Bahrain, entre 11 e 13 de fevereiro. O segundo teste público também é no Bahrain, uma semana depois, entre 18 e 20 de fevereiro.
"Se for real, é certamente uma vantagem significativa em termos de performance e tempo de volta, e isso faria diferença ao chegarmos à competição". A frase é de Mattia Binotto, o diretor da equipa da Audi, questionado pelos jornalistas sobre o potencial impacto do truque nos motores Mercedes, que foi conhecido este inverno.
A Audi, a Ferrari e a Honda pediram à Federação Internacional do Automóvel (FIA) para esclarecer as regras sobre a taxa de compressão nos motores. A taxa de compressão é o rácio entre o volume dentro do cilindro nas duas posições extremas do pistão, a superior e a inferior.
As regras obrigam a uma taxa de compressão de 16:1 (entre 2014 e 2025 era de 18:1), e uma taxa mais alta significa a produção de mais energia na combustão. Mas a taxa de compressão é medida em condições estáticas e de ambiente, pelo que a Mercedes e a Red Bull (esta em menor grau) estão a explorar a expansão térmica dos materiais para aumentar a taxa de compressão em andamento.
James Key, diretor técnico da Audi, considera que se a solução "contorna a intenção dos regulamentos, então tem de ser controlada de alguma forma".
"Confiamos na FIA para fazer isso, porque ninguém quer ficar de fora numa temporada se houver uma vantagem gritante sobre a qual não se pode fazer nada com um motor homologado", acrescentou Key, citado pelo "The Race", apontando esperar "que a FIA tome as decisões corretas".
"Se alguém criar um difusor mais inteligente, e alguém dissesse que não é correto, ninguém o pode ter, mas aquela equipa pode tê-lo durante o resto do ano, não faz sentido", continuou o responsável da Audi. "Nunca aceitaríamos isso".
A FIA marcou para 22 de janeiro uma reunião com as fabricantes de motores da F1 — Mercedes, Red Bull/Ford, Ferrari, Honda e Audi — sobre o tema.