Alpine apanhada a testar novo carro de F1 em Silverstone

21 jan, 2026 - 19:05 • João Pedro Quesado
A Alpine testou, esta quarta-feira, o novo carro da equipa para a Fórmula 1 — e foi apanhada por adeptos que publicaram imagens do teste. A equipa de bandeira francesa tem marcada para esta sexta-feira a apresentação da pintura do carro em 2026.
A equipa fez um teste preliminar em Silverstone, utilizando um dos dois dias de filmagem a que tem direito durante o ano para verificar que todos os componentes funcionam como devido. Foi também a primeira vez que a equipa utilizou um motor Mercedes na F1 — a Renault desistiu o programa de motores.
As imagens captadas por adeptos permitem perceber a opção por uma suspensão dianteira de tipo "pullrod", em que o braço oscilante da suspensão está fixado na parte de baixo do chassis. De resto, não há grandes opções aerodinâmicas à vista — espera-se que todas as equipas tenham versões muito básicas dos carros a este nível, numa altura em que o mais importante é assegurar que tudo o que é novo tem de funcionar.
A Alpine é a quarta equipa a rodar em pista com o novo carro de 2026, ano de regras diferentes nos motores, no combustível e nas asas. A primeira foi a Audi, logo a 9 de janeiro, em Barcelona, seguida da Cadillac também em Silverstone, e da Racing Bulls, que esteve em Imola.
Fórmula 1
