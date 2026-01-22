F1: McLaren vai faltar ao primeiro dia de testes pré-temporada de 2026

A McLaren não vai participar no primeiro dia dos testes pré-temporada da Fórmula 1 em 2026, e pode só aparecer no terceiro de cinco dias que as equipas vão poder utilizar em Barcelona para testar os novos carros de 2026. A equipa campeã mundial de F1 em 2024 e 2025 revelou que não vai testar o carro antes do teste em Barcelona — ao contrário do que já fizeram Audi, Racing Bulls, Cadillac, Alpine e Mercedes — e que apenas deve colocar o novo carro em pista na terça ou quarta-feira da última semana de janeiro. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O teste em Barcelona, o primeiro de três sessões de pré-temporada, vai decorrer de 26 a 30 de janeiro, à porta fechada. Entre os cinco dias, as equipas apenas podem rodar em três, o que significa que o plano da McLaren não lhe traz desvantagens, aparte da falta de flexibilidade caso a chuva apareça e inutilize um dia em pista. “Quisemos dar a nós mesmos tanto tempo quanto possível para o desenvolvimento”, disse Andrea Stella, diretor da equipa, à imprensa especializada numa conferência na sede da equipa. “Este foi sempre o plano A. Há tanta mudança que não precisamos necessariamente de ser os primeiros em pista”.

“Cada dia de desenvolvimento, cada dia de design, está a adicionar um pouco de performance”, afirmou Stella. O responsável revelou ainda que o novo McLaren, o MCL40, está atualmente na Áustria, a ser testado num dinamómetro de uma empresa especialista, para comprovar que os sistemas funcionam. “Se estiveres cedo em pista, tens a segurança de saber o que precisas de saber tão cedo quanto possível”, admitiu Andrea Stella. “Mas ao mesmo tempo, significa que te comprometeste com o desenho e a realização do carro relativamente cedo, por isso comprometeste o tempo de desenvolvimento e a derradeira performance”. O plano da McLaren vai no sentido contrário do plano de, pelo menos, metade das equipas. A Ferrari, por exemplo, para além de fazer um teste preliminar esta sexta-feira, disse em dezembro que vai testar uma “versão A” do carro, levando uma “versão B” para o último teste e primeira corrida.