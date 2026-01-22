F1: Mercedes apresenta um novo carro e leva outro diferente (com um buraco misterioso) para a pista

A Mercedes apresentou esta quinta-feira o novo carro da equipa na F1, o W17, monolugar com que pretende responder às exigências das novas regras para 2026. Mas as imagens que a equipa lançou de manhã não correspondem totalmente ao carro que apareceu em pista em Silverstone. Com a pintura negra e cinzenta que já se tornou habitual, a Mercedes mostrou o primeiro carro da formação para as novas regras. A maior novidade do carro conduzido por George Russell e Kimi Antonelli é o patrocínio da Microsoft. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

De tarde, a equipa levou o carro à pista pela primeira vez, utilizando uma variante do circuito de Silverstone para percorrer 67 voltas — o máximo permitido pelos 200 km possíveis num dia de filmagem, instrumento das regras a que a Mercedes recorreu para este teste. O facto de ter feito já 200 km é um sinal de confiança na fiabilidade do carro, importante numa época de mudança de regras. O modelo visto em pista, graças a fotos enviadas aos jornalistas pela própria Mercedes, é diferente das imagens digitais divulgadas durante a manhã. Uma diferença está logo na frente do carro: a versão estreada em pista tem um nariz menos arredondado, suportes diferentes e placas-limite da asa dianteira diferentes (a induzir o fluxo de ar para o exterior). A Mercedes optou ainda por um dispositivo único de ativação da asa móvel dianteira, escondido por debaixo do nariz — tal como a Alpine, de acordo com as imagens vistas esta quarta-feira.

Imagem do W17, carro de F1 da Mercedes, divulgada de manhã. Foto: Mercedes Kimi Antonelli testa novo Mercedes de F1 em Silverstone. Foto: Mercedes

Outra diferença importante está no formato das entradas de ar nos flancos laterais, e na forma que estes flancos assumem — ao contrário das imagens divulgadas de manhã, não há uma espécie de rampa a apontar para a asa traseira, mas sim uma forma mais convencional, a direcionar ar para o fundo do carro. Um detalhe importante é o buraco visível nos dois lados do difusor, na traseira do carro. O difusor serve para extrair ar debaixo do carro, criando uma zona de baixa pressão nesta parte do carro — o que empurra o carro contra o chão, permitindo mais velocidade em curva. O buraco visível na lateral do difusor faz recordar o difusor duplo, que ajudou a Brawn GP — equipa que agora se chama Mercedes — a vencer ambos os títulos em 2009. O efeito deste dispositivo será diferente, mas passará por tentar extrair mais ar, que é encaminhado para ali pelo espaço entre os flancos e o fundo do carro, através do buraco visível para o difusor, aumentando o efeito deste.