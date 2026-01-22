Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Fórmula 1

F1: Mercedes apresenta um novo carro e leva outro diferente (com um buraco misterioso) para a pista

22 jan, 2026 - 18:51 • João Pedro Quesado

Equipa fez os 200 quilómetros permitidos nas regras, mostrando confiança na fiabilidade do W17. Um buraco visível nos dois lados do difusor, na traseira do carro, já está a atrair a curiosidade dos adeptos nas redes sociais.

A+ / A-

A Mercedes apresentou esta quinta-feira o novo carro da equipa na F1, o W17, monolugar com que pretende responder às exigências das novas regras para 2026. Mas as imagens que a equipa lançou de manhã não correspondem totalmente ao carro que apareceu em pista em Silverstone.

Com a pintura negra e cinzenta que já se tornou habitual, a Mercedes mostrou o primeiro carro da formação para as novas regras. A maior novidade do carro conduzido por George Russell e Kimi Antonelli é o patrocínio da Microsoft.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

De tarde, a equipa levou o carro à pista pela primeira vez, utilizando uma variante do circuito de Silverstone para percorrer 67 voltas — o máximo permitido pelos 200 km possíveis num dia de filmagem, instrumento das regras a que a Mercedes recorreu para este teste. O facto de ter feito já 200 km é um sinal de confiança na fiabilidade do carro, importante numa época de mudança de regras.

O modelo visto em pista, graças a fotos enviadas aos jornalistas pela própria Mercedes, é diferente das imagens digitais divulgadas durante a manhã. Uma diferença está logo na frente do carro: a versão estreada em pista tem um nariz menos arredondado, suportes diferentes e placas-limite da asa dianteira diferentes (a induzir o fluxo de ar para o exterior). A Mercedes optou ainda por um dispositivo único de ativação da asa móvel dianteira, escondido por debaixo do nariz — tal como a Alpine, de acordo com as imagens vistas esta quarta-feira.

Imagem do W17, carro de F1 da Mercedes, divulgada de manhã. Foto: Mercedes
Imagem do W17, carro de F1 da Mercedes, divulgada de manhã. Foto: Mercedes
Kimi Antonelli testa novo Mercedes de F1 em Silverstone. Foto: Mercedes
Kimi Antonelli testa novo Mercedes de F1 em Silverstone. Foto: Mercedes

Outra diferença importante está no formato das entradas de ar nos flancos laterais, e na forma que estes flancos assumem — ao contrário das imagens divulgadas de manhã, não há uma espécie de rampa a apontar para a asa traseira, mas sim uma forma mais convencional, a direcionar ar para o fundo do carro.

Um detalhe importante é o buraco visível nos dois lados do difusor, na traseira do carro. O difusor serve para extrair ar debaixo do carro, criando uma zona de baixa pressão nesta parte do carro — o que empurra o carro contra o chão, permitindo mais velocidade em curva.

O buraco visível na lateral do difusor faz recordar o difusor duplo, que ajudou a Brawn GP — equipa que agora se chama Mercedes — a vencer ambos os títulos em 2009. O efeito deste dispositivo será diferente, mas passará por tentar extrair mais ar, que é encaminhado para ali pelo espaço entre os flancos e o fundo do carro, através do buraco visível para o difusor, aumentando o efeito deste.

"Tivemos um primeiro dia sensato com o W17 em Silverstone", afirma Andrew Shovlin, diretor de engenharia de pista da Mercedes. "O foco esteve em assegurar que tudo funciona de forma segura e fiável. Fomos capazes de completar a nossa quilometragem alocada, com tanto o George como o Kimi a conseguir experienciar o carro de 2026 em pista pela primeira vez".

"Isto demonstra o trabalho árduo de todos em Brackley [base da equipa] e Brixworth [fábrica de motores]. A nossa atenção vira-se agora para Barcelona", aponta Shovlin, "onde procuraremos aproveitar o que aprendemos hoje e aprofundar o nosso conhecimento sobre o W17".

As equipas de F1 vão poder testar os novos carros em Barcelona entre os dias 26 e 30 de janeiro — mas apenas podem rodar em três desses cinco dias. Este primeiro teste de pré-temporada vai acontecer à porta fechada.

A F1 também tem pré-época: o calendário dos novos carros, dos testes de 2026 e de "Drive to Survive"

Fórmula 1

A F1 também tem pré-época: o calendário dos novos carros, dos testes de 2026 e de "Drive to Survive"

É a época dourada das artimanhas, de adivinhar o q(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?