Félix da Costa abalroado quando era terceiro

31 jan, 2026 - 22:59 • Redação com Lusa

Português está a ter um início de época bastante azarado.

O piloto português António Félix da Costa (Jaguar) foi abalroado por um adversário quando lutava pelo pódio, tendo acabado em oitavo na corrida de Fórmula E.

Félix da Costa, que chegou a liderar a corrida, terminou a 18,903 segundos do vencedor, o neozelandês Mitch Evans (Jaguar), que deixou o suíço Nico Muller (Porsche) na segunda posição, a 3,151, com o alemã Pascal Wherlein (Porsche) em terceiro, a 8,827.

O piloto luso era terceiro quando foi abalroado pelo brasileiro Felipe Drugovich (Andretti), a três voltas do fim.

“Tivemos um dia quase perfeito, uma corrida muito bem gerida. Íamos à frente a seguir ao primeiro ‘attack mode’. Não tinha andamento para ganhar, mas, pelo menos, para ficar em terceiro. Mas, depois aconteceu o toque do Drugovich”, explicou.

Foi o terceiro acidente em três corridas disputadas.

O neozelandês Nick Cassidy (Citroën) lidera o campeonato, com 40 pontos, mais dois do que Wherlein. Félix da Costa é 14.º, com quatro pontos.

A próxima prova está marcada para Jeddah, na Arábia Saudita, dentro de duas semanas.

