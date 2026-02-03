Williams apresenta carro para 2026

A Williams apresentou o novo carro para a temporada 2026 de Fórmula 1.

“Toda a equipa está determinada em conseguir alargar os limites do desempenho com o FW48 e encara os novos regulamentos da Fórmula 1 como uma oportunidade para dar um passo rumo ao regresso da Williams à frente do pelotão”, escreve a equipa.

O novo FW48, que surge em tons de azul e a habitual linha vermelha e branca, vai ser pilotado por Alex Albon e Carlos Sainz.

De recordar que a Williams falhou os primeiros testes de pré-temporada, em Barcelona, por atrasos na prontidão do novo bólide.

O primeiro grande prémio da temporada de Fórmula 1 está marcado para o fim de semana de 6 a 8 de março, na Austrália.