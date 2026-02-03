Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 03 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Fórmula 1

Williams apresenta carro para 2026

03 fev, 2026 - 18:27

Equipa não esteve nos primeiros testes em Barcelona.

A+ / A-

A Williams apresentou o novo carro para a temporada 2026 de Fórmula 1.

“Toda a equipa está determinada em conseguir alargar os limites do desempenho com o FW48 e encara os novos regulamentos da Fórmula 1 como uma oportunidade para dar um passo rumo ao regresso da Williams à frente do pelotão”, escreve a equipa.

O novo FW48, que surge em tons de azul e a habitual linha vermelha e branca, vai ser pilotado por Alex Albon e Carlos Sainz.

De recordar que a Williams falhou os primeiros testes de pré-temporada, em Barcelona, por atrasos na prontidão do novo bólide.

O primeiro grande prémio da temporada de Fórmula 1 está marcado para o fim de semana de 6 a 8 de março, na Austrália.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 03 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias